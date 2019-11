Zoe Saldaña protagonizará la película "Sabaya" de la cineasta Reed Morano

La actriz latina Zoe Saldaña se pondrá a las órdenes de la cineasta Reed Morano en el thriller "Sabaya", informó este martes el medio especializado Deadline.

Esta cinta, que contará con un guion firmado por William Monahan, se basará en una operación antiterrorista que las fuerzas especiales estadounidenses desarrollaron en 2015 en contra del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Saldaña interpretará a una agente de la CIA que entra en contacto con una joven yazidí que había sido una esclava sexual del EI.

La amistad que se da entre la agente especial y la adolescente aportará pistas clave para que EE.UU. diseñe una operación contra la cúpula del EI.

"Es un honor formar parte de esta historia", dijo Saldaña, quien aseguró que "el viaje" de esta joven fue algo extraordinario.

"Estoy más que agradecida de que podamos inmortalizarlo en la pantalla", agregó.

Por su parte, Morano, que ha destacado sobre todo por su participación en la serie "The Handmaid's Tale", subrayó que la historia de la adolescente yazidí es "épica" pero también "un íntimo y crudo retrato de la determinación de una joven y el vínculo que se forma entre estas dos mujeres".

"No he visto antes una aventura tan alucinante y que, al mismo tiempo, sea tan trascendental emocionalmente desde estas perspectivas", consideró.

Morano cuenta con un Emmy en su vitrina a la mejor dirección de una serie dramática por el episodio "Offred" de "The Handmaid's Tale".

Sus créditos como directora en el cine incluyen las películas "Meadowland" (2015), "I Think We're Alone Now" (2018) y "The Rhythm Section", esta última pendiente de estreno y con Blake Lively como protagonista.

Por su parte, Saldaña es una de las estrellas latinas más importantes de Hollywood en la actualidad y su nombre está vinculado con enormes éxitos de la gran pantalla.

Este año estrenó "Avengers: Endgame", cinta de Marvel que se convirtió en la película más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación) con 2.798 millones de dólares de recaudación.

Con el papel de Gamora también ha participado en las cintas de "Guardians of the Galaxy".

Además, Saldaña está ya metida en el rodaje de las cuatro secuelas que James Cameron está preparando de "Avatar" (2009).

Y hace apenas dos semanas se supo que también encabezará una serie limitada de Netflix titulada "From Scratch" y donde, asimismo, compartirá labores como productora con Reese Witherspoon.