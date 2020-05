Zoe Saldaña augura un "renacimiento" de la humanidad después del coronavirus

Para la actriz Zoe Saldaña, recluida en su hogar en Los Ángeles (EE.UU.) durante la cuarentena, lo más difícil de la pandemia está siendo la "impotencia sofocante" que ha sentido al no poder hacer nada para poner fin a la situación, y espera que, tras este duro momento, la humanidad viva un "renacimiento".

"Una pandemia es algo demasiado grande, es como que estuviste nadando en el Pacífico solita, sin nada de tierra cerca de ti. La impotencia te sofoca y llegó un momento en que hablé con mis padres, mi familia, mi esposo y con amigos", quienes compartían esa misma sensación, recordó en conversación virtual con medios latinos, entre ellos Efe.

Para la actriz dominicana-puertorriqueña que ha triunfado en Hollywood, el renacimiento significa que "no importa lo que hayas tenido que sobrevivir, siempre echas pa'lante. Este año estoy luchando, tratando de que sea eso lo que defina el 2020", indicó.

"La esperanza que tengo para el mundo entero es que podamos decir que fuimos atacados por algo que fue muy grande, más grande que nosotros, pero pudimos renacer", declaró Saldaña, que subrayó que lo primero que hará será abrazar a sus seres queridos a los que no ha visto en más de 50 días de aislamiento.

Indicó además que la pandemia afectó varios proyectos de producción que tenía con sus hermanas para Netflix y se canceló una película independiente que la tendría ahora filmado en Nueva York después de de que les retiraran el seguro.

Fue en ese momento, dos semanas antes de que la pandemia obligara al cierre de los negocios no esenciales como parte del plan para evitar la propagación del virus en Nueva York, en que la intérprete empezó a "sentir que esto era algo más grande de lo que imaginamos".

Saldaña, que ha actuado en tres de las sagas más exitosas del mundo "Avatar", "Star Trek" y "Guardianes de la galaxia", y que desde el 2018 tiene su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood, indicó además que ha enfrentado varias etapas durante la pandemia, la primera de "shock", luego de aceptación y la de adaptación.

También aseguró que durante este tiempo se ha sentido "más conectada con la madre naturaleza" en un momento en que el planeta "está respirando mejor que nunca, (...) más calmado, en que el aire se siente mejor".

Argumentó que cuando las naciones se declaran en guerra, sabes que uno va a ganar, pero "si estamos en una guerra con el planeta, ya sabemos por seguro quién va a ganar porque esa es una señora que nunca pierde".

"Esto me ha puesto mucho a pensar, de qué capacidad tengo yo para ayudar y escuchar lo que el planeta me ha dicho de reciclaje, del consumo de vegetales, del vehículo que manejo, dónde vivo, cuánto consumo de energía. Me encuentro en ese sitio", afirmó.

Opinó además que hay que dejar de lado el debate del origen exacto de la pandemia, y urgió a "tomar conciencia de que el planeta se estaba sobrecargando".

Saldaña habló también de su carrera, ahora en pausa por la pandemia, y admitió que tiene temor de ser encasillada en los personajes fuertes a los que ha dado vida, pero confiesa que los de ciencia ficción son sus preferidos por lo que se le hace difícil rechazarlos.

"Me emocionan (los libretos de ese tema). Los leo, es como una disciplina, tengo que seguirme recordando 'sigue amplificando tu porfolio, sigue este camino de camaleón que debes de tener como artista'. Es como una batalla de hacer lo que quiero y hacer lo que debo", admite.

"Y al fin y al cabo, cada vez que hago lo que quiero termino ganando más porque son películas que a todo el mundo le gustan", apuntó Saldaña, que confesó que "dejar de hacer películas del espacio va a ser muy difícil".

Para el próximo Día de la Madre no exige mucho, solo espera que su esposo e hijos "tengan algo bien lindo preparado, sencillo", como prepararle su desayuno o dejarla dormir.

Ruth E. Hernández Beltrán