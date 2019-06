El terror y el absurdo llegan a HBO con la comedia en español "Los Espookys"

La comedia, el surrealismo, lo esotérico y la corriente gótica se combinan en la singular serie de HBO, "Los Espookys", una producción en español que cuenta la historia de un grupo de jóvenes latinoamericanos que transforman en negocio su pasión por el terror.

"Quería que fuera en español, eso fue lo primero", dijo en una entrevista con un grupo de medios, entre ellos Efe, uno de los productores ejecutivos de la serie, Fred Armisen, que dijo haberse inspirado para el show en el ambiente gótico de la capital de México.

"Fui a Ciudad de México y hay un mundo gótico y de cine de terror que no solo es el día de los muertos, sino algo más.(...) Hay una pasión por ello que me encanta, y me pareció el escenario ideal", explicó Armisen, que además interpreta a uno de los particulares personajes de la serie, Tico, un aparcacoches entregado a su trabajo.

"Los Espookys", que se estrenará el próximo viernes en HBO y que está compuesta por un total de seis capítulos, cuenta con cuatro protagonistas: Renaldo (Bernardo Velasco), quien reúne a sus tres mejores amigos Andrés (Julio Torres), Úrsula (Cassandra Ciangerotti) y Tati (Ana Fábrega) para iniciar su propio negocio.

Y es que Renaldo, un entusiasta de lo gótico y lo terrorífico, ha decidido transformar su pasión en su profesión después de haber organizado una exitosa fiesta de Quinceañera para su hermana en la que une las tradiciones mexicanas con una temática gore.

Pese a que el terror es uno de los argumentos centrales de "Los Espookys", "es un show que no da miedo para nada, sino va de optimismo y pasión por hacer algo", como explica Armisen.

La serie utiliza una larga lista de situaciones surrealistas y absurdos personajes para hacer reír al espectador, tratando de diferenciarse de la comedia clásica a la vez que introduce elementos de la vida real, como las plataformas de citas online.

"Fue una experiencia muy refrescante para mi carrera", afirmó Velasco, que confesó que inicialmente le costaba entender el peculiar sentido del humor de la serie.

"Según íbamos avanzando en el show, en el episodio piloto, tratábamos de entender las normas o la lógica de la comedia, porque siendo completamente sincero, cuando leí la primera vez el guión no me reí para nada, no entendía como podía funcionar", afirmó el intérprete mexicano.

Julio Torres y Ana Fábregas, que además de actuar en la serie son dos de sus creadores, apuntaron que, al margen de que fuera una serie en la que se crea una combinación única de surrealismo y lo fúnebre, contar con un diálogo en español, pese a que es un show estadounidense, era "muy importante" para su esencia.

Según Torres, tener un guión en inglés y simplemente insertar unas cuantas palabras en español "no iba a transmitir" la idea que habían planteado para "Los Espookys", por lo que el show cuenta con una mayoría de actores latinoamericanos.

Sobre la posibilidad de que sea precisamente este factor, el español, el que ahuyente a un público estadounidense muy acostumbrado a consumir televisión en su propio idioma, los creadores se mostraron positivos.

"Confío en la capacidad de los espectadores estadounidenses de leer (los subtítulos)", dijo entre risas el joven Torres, conocido en EE.UU. por haber sido guionista de uno de los programas de comedia más populares del país, "Saturday Night Live".

"Niños por todo el mundo ven cosas en inglés, así que si ellos pueden hacerlo...soy optimista", agregó el actor.

Aunque de momento sólo se han producido seis capítulos de unos 30 minutos de duración, Torres y Fábregas se mostraron abiertos a continuar con la serie.

"Si la gente dice que quiere más 'Espookys', tendrán más 'Espookys'", zanjó Fábregas.

Helen Cook