La Academia de Hollywood beca a cinco guionistas para que rueden sus películas

Los Ángeles (EE.UU.), 8 nov (EFE).- La Academia de Hollywood anunció este lunes los ganadores de su programa Nicholl Fellowships, un programa por el que la institución encargada de entregar los Óscar concede 35.000 dólares y un año de tutoría a cinco guionistas para que puedan completar su primera película.

Haley Hope Bartels, Karin delaPeña Collison, Byron Hamel, R. J. Daniel Hanna y Laura Kosann son los ganadores de la edición 2021 de esta beca, que se adjudica desde el año 1986 con el propósito de encontrar nuevos talentos en Hollywood.

La organización afirmó en un comunicado que había recibido un récord de solicitudes, con más de 8.100 guiones elaborados por escritores de 89 países diferentes.

Sin embargo, todos los ganadores son norteamericanos, cuatro de Estados Unidos y uno (Hamel) de Canadá.

"Las becas se otorgan con el entendimiento de que cada uno de los beneficiarios completará el guión del largometraje durante su año de beca. La Academia no adquiere los derechos de las obras de los becarios y no se involucra comercialmente con sus guiones", informó el comunicado.

Entre los ganadores de otros años figuran Matt Harris, que estrenó su película "The Starling" en Netflix; Destin Daniel Cretton, que escribió el éxito de Marvel “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" y Alfredo Botello, guionista de la saga "Fast & Furious".