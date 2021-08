La Academia de Hollywood se fija en los latinos para su programa Gold Rising

Los Ángeles (EE.UU.), 5 ago (EFE).- Aumentar la diversidad del cine e impulsar a las jóvenes promesas de la gran pantalla que pertenecen a comunidades infrarrepresentadas son las metas de Gold Rising, un programa de la Academia de Hollywood que cumple cinco años y en el que el talento y el brillo latino se dejan notar.

Cien estudiantes, elegidos entre más de 9.000 solicitudes, componen la promoción de 2021 de Gold Rising, que por segundo año seguido ha sido virtual y cuya graduación será este sábado.

A lo largo de ocho semanas, estos jóvenes han participado en seminarios con figuras del cine y han recibido apoyo y asesoría para encauzar su carrera en la industria audiovisual de la mano de la institución que cada año organiza los Óscar.

Christine Simmons, que es la jefa de operaciones de la Academia, aseguró a Efe que están "entusiasmados" de ver cómo Gold Rising "ha cambiado de verdad las trayectorias" de los que participaron en este programa y de las comunidades que representan.

"Estamos emocionados de ver a estos talentos trabajando hacia un futuro que sea más incluso y representativo en todos los aspectos de la industria cinematográfica", añadió.

CREERSE UN SUEÑO

"Fue algo que no lo podía creer, simplemente. Dije: 'Tiene que haber algún error. ¿Realmente me está pasando esto en la Academia?' Es algo verdaderamente increíble".

Así describió la joven Sofía Ayerdi su gran alegría cuando supo que sería una de las participantes de Gold Rising 2021.

Nacida en Texas y de origen mexicano, Ayerdi es alumna de producción fílmica en California State University Northridge (CSUN) y subrayó que este programa proporciona a las nuevas generaciones "un acercamiento" a las entrañas de Hollywood.

"Poder estar con personas que han ganado Óscar es algo que te enseña que es posible, te enseña que tú lo puedes hacer. Esa meta que tenías tan lejos, esto te la acerca y te dice que eres capaz de eso y más", aseguró.

Muy interesada tanto en la dirección como en la producción de sonido, a Ayerdi le tocó hacer el Gold Rising de manera virtual por la pandemia pero ella no lo vio como algo malo.

"Yo estaba comiendo con mi familia en México y, de repente, estaba hablando luego con Ruth Carter, que ganó el Óscar a mejor producción por 'Black Panther'", afirmó sonriente.

La latina, que destacó entre sus actos favoritos en Gold Rising los del pujante cineasta hispano Carlos López-Estrada y el de los responsables de sonido de "A Quiet Place Part II" (2020), se mostró "optimista" por el avance de la diversidad y la inclusión en el cine.

"Siento que ahora es un momento perfecto para estar en la industria con un 'background' cultural diferente", indicó.

EL SELLO DE LA ACADEMIA

Dos años después de haber formado parte de Gold Rising 2019, Felipe Vargas todavía saborea la ilusión de su primer día ahí.

"Lo recuerdo como uno de los mejores días de mi vida. Nos llevaron a Walt Disney Animation Studios, Paramount, Warner Bros... Yo quería hacer películas desde que era niño así que el Felipe de diez años habría estado súper sorprendido de escuchar todo lo que acabé haciendo ese verano", contó.

Guionista y director, este colombiano que creció en Florida y que estudió en University of Southern California (USC) aseguró que con Gold Rising uno siente "que las puertas de Hollywood se abren".

"El mentor que me asignaron (y que sigue apoyándoles después del verano) me ayudó mucho en mi carrera a conseguir representación como director. También me enseñó cómo funciona la industria en cosas que uno no aprende en la universidad: cómo unirse a proyectos, cómo funcionan los estudios... Es como entrar y mirar desde dentro cómo funcionan todas esas conexiones", apuntó.

Vargas también insistió en que en el programa no solo conoces "a la gente top" del sector sino también a compañeros y "gente de tu nivel que va a subir contigo".

Así, este amante de la fantasía, el terror y el realismo mágico defendió que el programa fue clave para que haya acabado trabajando para grandes compañías multimedia como Disney Channel, Amazon o Sony.

"Lo que me interesa a mí es que la diversidad se vea en películas de horror, de fantasía, de crímenes... Que se vean esas historias no solo en dramas de inmigración", cerró.