El actor Irrfan Khan sufre un tumor neuroendocrino

El actor de cine indio Irrfan Khan, conocido por su trabajo en películas como "La vida de Pi" o "Mundo Jurásico", reveló hoy que sufre un tumor neuroendocrino, un tipo de cáncer muy poco común, y que pese al difícil momento se siente "esperanzado" gracias a la fuerza de quienes le rodean.

"Descubrir que he sido diagnosticado con un tumor neuroendocrino hasta ahora ha sido verdaderamente muy difícil, pero el amor y la fuerza de los que me rodean y que he encontrado dentro de mí me han traído a un lugar de esperanza", dijo el actor en un comunicado en su cuenta oficial de Twitter.

Khan, que apareció en la versión en hindi de "El libro de la selva" (2016) y en cintas como "El increíble Spiderman" (2012), "La vida de Pi" (2012), "Mundo Jurásico" (2015), o "Inferno" (2016), esta última junto a Tom Hanks, ha anunciado que recibirá tratamiento fuera de la India, si bien no especificó a qué país acudirá.

Khan ya anunció hace unos días en Twitter que se le había diagnosticada una "rara enfermedad" que entonces no nombró, afirmando que informaría de ello más adelante.

Los tumores neuroendocrinos son asintomáticos en los primeros momentos y después generan unas señales (sudoración, dolor abdominal, diarrea, rojeces en la piel...) que pueden confundirse con otras patologías, de ahí la dificultad de su diagnóstico.

El actor ha protagonizado decenas de películas de Bollywood como "Hindi Medium" (2017), "Piku" (2015) o "The Lunchbox" (2013), y ha participado en filmes de producción internacional como "Slumdog Millionaire" (2008).