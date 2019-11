La actriz María Vázquez: "No hace falta vivir en Madrid para ser actriz"

"Desde la periferia podemos trabajar. No hace falta vivir en Madrid para ser actriz", sostiene María Vázquez, una intérprete que se siente igual de cómoda en el cine, en la televisión y en el teatro, pero sobre todo en Galicia, su tierra natal, donde este jueves recogerá el premio Cineuropa.

"Siempre quise mantener mi relación con Galicia y trabajar en mi lengua", confiesa Vázquez (Vigo, 1979) en una entrevista con Efe, en la que asegura que volver a su tierra fue "una decisión de militancia" y que aunque cuando se lo planteó en el pasado parecía "una locura", ahora lo ve como una realidad.

La actriz acaba de estrenar bajo la dirección de Paco Plaza y junto a Luis Tosar la película "Quien a hierro mata", un drama sobre el narcotráfico ambientado en Galicia, y además ha participado en la popular serie "Fariña", que también cuenta con una versión teatral, con la que Vázquez recorrerá distintas ciudades gallegas hasta el 1 de febrero.

Pendiente de estreno queda "Néboa", una nueva serie de TVE también ambientada en Galicia en la que Vázquez interpreta a una madre que acaba de perder a su hija en un terrible crimen y en la que comparte elenco con Emma Suárez.

Curiosamente, tanto Suárez como Vázquez han sido seleccionadas para recibir el Premio Cineuropa por sus carreras profesionales, un reconocimiento que Vázquez dice recibir con "mucha ilusión".

"Que te reconozcan en tu tierra, que es algo que no siempre pasa, es muy bonito. Soy una enamorada de Santiago. Me crié como quien dice en este festival y nunca me imaginé que iba a estar premiada", ha contado la actriz, que recogerá este jueves en Santiago de Compostela un premio que ve como "un empujón" a su carrera.

Vázquez, que comenzó su andadura en la interpretación allá por los años noventa con "Al salir de clase", hace un balance "muy positivo" de su trayectoria, ya que ha tenido la oportunidad de interpretar personajes "muy diferentes" y de hacer cosas "distintas".

"A lo mejor no ha sido una carrera meteórica", pero "ha sido una carrera de fondo", ha expresado la actriz, que se considera "muy rusa" a la hora de trabajar, pues ve que las mujeres encuentran en el camino "más dificultades".

"Creo que estamos más preparadas en general porque es más difícil para nosotras destacar" y "cuando vas cumpliendo años tienes que remar muchísimo más, demostrar más, y eso es duro", añade la actriz, que ha trabajado con Montxo Armendáriz, Gerardo Vera, Jorge Coira, Xacio Baño o Icíar Bollaín, con la que obtuvo una nominación a mejor actriz de reparto en los premios Goya por su papel en "Mataharis".

"No se necesitan más mujeres en el cine. Lo que se necesita es que se las visibilice", afirma Vázquez, que agrega que la brecha se sitúa a la hora de acceder a "cargos de responsabilidad" porque a veces "se hace más caso a un hombre cuando llega a un proyecto que a una mujer".

"Las mujeres que llegan lejos no es por cuotas, es porque son muy buenas", manifiesta la actriz, que en todo caso está de acuerdo con aplicar cuotas para "normalizar" la situación pero que considera el cine realizado por mujeres "de calidad".

Haciendo balance, la actriz recuerda con cariño su participación en "Trote", de Xacio Baño, una película que considera "muy valiente" y que muestra una realidad sobre las mujeres y sobre el rural gallego "sin idealizar".

En cuanto a "Fariña", la actriz asegura que el montaje teatral no tiene nada que ver con la serie y afirma que la adaptación a las tablas "es todo un espectáculo" en el que se hace "como un resumen" de las diferentes aproximaciones al mundo del narcotráfico.

La actriz, que se niega a abandonar Galicia, espera el estreno de "Néboa", una serie en la que asegura que la gente "podrá conocer más este mundo gallego, misterioso, oscuro y nublado" y que la ha conectado con Emma Suárez doblemente, con la que, "si todo va bien", rodará el próximo año una película, también en Galicia.

Jose Carlos Rodríguez