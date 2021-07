La actriz francesa Léa Seydoux, con cuatro filmes en Cannes, tiene covid

Cannes (Francia), 10 jul (EFE).- La actriz francesa Léa Seydoux, que en la 74 edición del Festival de Cannes presenta cuatro películas, tres de ellas en competición, ha dado positivo por coronavirus, lo que podría anular su viaje al certamen, indicó este sábado la revista Variety.

La intérprete está asintomática y lleva ya una semana de cuarentena en su casa en París, indicó ese medio estadounidense, según el cual seguirá aislada hasta que los médicos la autoricen a viajar.

A Seydoux se le están haciendo pruebas diarias y se está a la espera de que dé negativo durante dos días consecutivos para que pueda viajar.

Según Variety, la intérprete (París, 1985) tiene la pauta de vacunación completa.

El diario francés Le Figaro añadió que se contagió durante el rodaje de la película "Par un beau matin", de la directora francesa Mia-Hansen Love.

Seydoux presenta en el certamen, que se celebra del 6 al 17 de julio, "The French Dispatch", de Wes Anderson; "France", de Bruno Dumont, y "The story of my wife", de Ildiko Enyedi, todas ellas en liza por la Palma de Oro. Asimismo, en la sección no competitiva Cannes Première participa con "Tromperie", de Arnaud Desplechin.