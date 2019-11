Una adaptación recupera la crónica de la mayor aventura de la historia

La aventura más grande de la historia, el primer viaje alrededor del mundo, fue contada por el cronista Antonio Pigafetta, uno de los 18 supervivientes de aquella gesta náutica. Su testimonio ha sido adaptado para que los lectores actuales, especialmente los jóvenes, puedan disfrutar de este relato. "Sin duda es el viaje más aventurero de la humanidad y con más riesgos, fueron a un mundo absolutamente desconocido. Fue una odisea, en la que hubo venganzas, odios, muertes.... Pasaron unas calamidades tan tremendas. Se comían hasta el cuero con el que se forraban los mástiles. Lo dejaban dos días en agua para ablandarlo y luego lo cocían", explica, en una entrevista con EFE, el catedrático de literatura Eduardo Alonso. Autor de nueve novelas y dos libros de relatos, Eduardo Alonso, nacido en Asturias en 1944, y residente en Valencia, ha querido adaptar el relato que hizo de aquel viaje, día a día, el italiano Antonio Pigafetta, uno de los 237 hombres que se embarcaron con Fernando de Magallanes en cinco naves que partieron hace ahora quinientos años de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Alonso ha adaptado para estudiantes obras clásicas como "El Lazarillo", "La Celestina", "Robinson Crusoe", "Veinte mil leguas de viaje submarino" y el "Quijote", que ha sido lectura escolar de más de 600.000 estudiantes de España y de América. Con este bagaje no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer accesible a un lector joven actual, la crónica del italiano Antonio Pigafetta. "Es un libro histórico excepcional", dice. Pigafetta, un hombre culto de 28 años, se embarcó en este viaje porque quería "ver con sus propios ojos" si eran ciertas las cosas que contaban los navegantes que en aquella época exploraban tierras remotas. En 1519 estaba en Barcelona con el séquito del embajador del Papa cuando se enteró de que en Sevilla se estaba preparando una flota para abrir una nueva ruta por mar hasta las islas Molucas, y llegar así a las preciadas especias. Recogió cartas de recomendación, fue a Málaga en barco y desde allí llegó a pie a Sevilla para presentarse ante el Fernando de Magallanes y pedirle embarcar con él. "Entre los 237 marineros no habría muchos hombres cultos", explica Alonso. A parte de los mandos superiores de las naves no muchos sabrían leer y escribir, así que Magallanes aceptó en su tripulación a Antonio Pigafetta y le encomendó escribir la crónica del viaje a bordo de la nao Trinidad. "Durante el peligroso viaje dibujé mapas y anoté día a día en varios cuadernos las maravillas que veía y las calamidades que sufríamos", escribe Pigafetta. El italiano no debía tener mucha experiencia como escritor. "No tiene mucha calidad literaria, es un cronista funcional, no hay pujo literario, escribe acercándose a un estilo culto de la época en prosa" y sin dar mucho espacio a confesiones o sentimientos personales a pesar de los muchos que se debían cruzar en alguien que vivió durante tres años semejante aventura que, según dejó escrito, no creía que "nadie en el futuro se atreva a repetir". En 1519 cuando sólo una nao de las cinco que habían partido tres años antes volvió a Sanlúcar de Barrameda con los 18 supervivientes, Pigafetta entregó copias de su diario de viaje, escrito en italiano y titulado "Relazioni in torno al prio viaggo di circumnavegaczione. Notizia del Mondo Nuovo con le figure dei paesi scoperti", al emperador Carlos V, al rey de Portugal y al Papa Clemente VII. El diario sólo se publicó 17 años después, en 1536. Su autor había muerto dos años antes.Se conservaron cuatro manuscritos, tres en francés y uno en italiano. El historiador chileno José Toribio hizo la primera traducción al español en 1888. Con motivo de la conmemoración del V centenario de aquella gesta. Eduardo Alonso ha querido ahora adaptar aquel texto para facilitar su lectura. "No es un resumen ni una mera transcripción modernizada", especifica el autor. Su "intervención" en el texto elimina pasajes o informaciones irrelevantes que podían hacer tediosa la lectura, aligera la sintaxis, convierte en directos diálogos que en el original, añade notas léxicas o explicativas o actualiza topónimos. Así, el original , que no es "para gran público" y requiere "un lector muy paciente y muy competente", se ahora hace accesible, en una edición de la editorial Alfar, para lectores a partir de los doce años.

Por Isabel Laguna