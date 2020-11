Adexe & Nau utilizan su fama para concienciar a los jóvenes sobre covid-19

Madrid, 18 nov (EFE).- El dúo Adexe & Nau ha lanzado un vídeo con el que pretenden concienciar a los más jóvenes en la lucha contra la covid-19, y les piden que no participen en fiestas ni botellones. "Está en nuestra mano" que la situación mejore, aseguran.

Los cantantes canarios han aprovechado la publicación de su último single, "RKT", para grabar este mensaje.

"Cuídate tú y cuida de la gente de tu entorno. No salgas de fiesta, no vayas a botellones, no salgas con tus amigos. Ten calma y se responsable. La mejor vacuna al final siempre es la responsabilidad", han pedido los hermanos.

El fenómeno de Adexe & Nau surgió, hace ya unos años, con éxito como "Atrévete" y "El momento" y ahora la pareja continúa con su música rítmica y positiva, experimentando con un nuevo género, el dembow.

Cuentan con más de 11 millones de suscriptores en su canal de Youtube y han decidido usar su fama para pedir responsabilidad a sus seguidores, "a los mayores y a los más jóvenes". Porque aunque "existen noticias esperanzadoras de que próximamente habrá una vacuna, no podemos bajar la guardia".

Hay que esforzarse para que "pronto podamos volver a los estadios, salir con tus amigos, disfrutar de la música y llenar los conciertos", han añadido los tinerfeños Adexe y Nauzet Gutiérrez.