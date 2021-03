"Adiós idiotas" inaugurará el festival D'A 2021, que tendrá formato híbrido

Barcelona, 23 mar (EFE).- La película ganadora este año de los premios César del cine francés, "Adiós idiotas", inaugurará el D'A Film Festival Barcelona 2021, que se celebrará del 29 de abril al 9 de mayo, en formato híbrido, con proyecciones en diversas salas de la capital catalana y en la plataforma Filmin.

Según ha informado hoy la organización de este festival especializado en cine de autor, las proyecciones tendrán lugar en el CCCB, la Filmoteca de Cataluña y los cines Renoir Floridablanca y Zumzeig.

No obstante, después de la buena experiencia de la edición en línea del pasado año 2020, el D'A Film Festival Barcelona volverá a la plataforma Filmin, apostando esta vez por un formato híbrido.

El D'A Film Festival Barcelona 2021 tendrá también una extensión en Madrid que se celebrará del 6 al 11 de mayo en los Cines Renoir, con una selección de las mejores películas del certamen.

La programación completa del festival llegará a los 90 títulos - entre largos y cortometrajes- y dedicará una retrospectiva a la directora polaca Malgorzata Szumowska, de quien se estrenará su última obra, "Nunca volverá a nevar".

El festival D'A volverá a traer a la capital catalana "el mejor cine que se ha presentado en los festivales internacionales y que sigue inédito en nuestras pantallas, presentando películas de directores y directoras consolidados del cine contemporáneo, pero también de autores más emergentes, las películas más innovadoras del nuevo cine independiente y lo más destacado del cine alternativo hecho en España", ha destacado la organización.

La película inaugural del D'A Film Festival Barcelona será "Adiós, idiotas", de Albert Dupontel, protagonizada por él mismo y Virginie Efira, un filme que ha sido un fenómeno en su paso por los cines franceses y que arrasó en los premios César de este año con un total de siete galardones, incluyendo los de mejor película, director y guion.

La séptima película como director de Albert Dupontel es una tragicomedia delirante, cargada de humor negro y ritmo frenético.

La programación también incluye "La vida era eso", de David Martín de los Santos, protagonizada por Anna Castillo y Petra Martínez, galardonada con el premio a la mejor actriz en el Festival de Sevilla 2020, y el estreno de la película "Mía y Moi", de Borja de la Vega, protagonizada por Bruna Cusí y Eneko Sagardoy.

El D'A también dedicará una retrospectiva a la directora Malgorzata Szumowska (Cracovia, 1973), una de las más destacadas del cine polaco contemporáneo y una directora de culto del cine europeo.

La revisión de su filmografía incluirá películas como "The Other Lamb" (2019), "Mug" (2018), "Cuerpo" (2015) y "33 Scenes From Life" (2008), así como su última película, "Nunca volverá a nevar", estrenada mundialmente en la Biennale 2020.