La vida adolescente de Picasso en España, retratada en un libro fotográfico

Del "deprimido" Pablo Picasso que vivió en Madrid, al que residió en Horta de San Juan (Tarragona), donde trabajó como agricultor, la fotógrafa Cecilia Orueta retrata la época adolescente del pintor malagueño y las ciudades españolas que influyeron en su obra en un volumen editado por Nórdica Libros.

"Los paisajes españoles de Picasso" es el libro fotográfico con textos sobre su vida que profundiza en los "detalles más humanos" de un joven Picasso que vivió en las ciudades de Málaga, La Coruña, Madrid y Barcelona, y los pueblos de Cataluña Horta de San Juan y Gósol.

"Me interesaba profundizar un poco en los lugares donde él vivió de pequeño, siendo un adolescente, y me picó la curiosidad de saber de qué manera podía influir eso en sus obras", dice a Efe Cecilia Orueta sobre la idea del proyecto que surgió cuando visitó La Coruña y descubrió que el artista había vivido allí cuatro años.

Más allá de una "biografía a secas", la fotógrafa muestra a un Picasso con "muchos detalles que se desconocen", como su estancia de dos meses en Gósol, o en Madrid, donde con pocas amistades experimentaba una mezcla de desasosiego, euforia y melancolía.

"Yo desconocía muchísimas cosas de él, que había pasado tanto tiempo en Madrid, por ejemplo, donde le resultó una ciudad muy dura y estaba muy deprimido", explica la responsable del libro que estará a la venta a partir del 17 de septiembre.

"Los paisajes españoles de Picasso" recoge textos con una visión "literaria" de Julio Llamazares, Rafael Inglada, Manuel Rivas, Eduard Vallès, Eduardo Mendoza y Jèssica Jaques, autores que anteriormente ya han investigado y escrito sobre Picasso (1881-1973).

"Esos detalles más humanos, que a lo mejor no aparecen en los libros de arte, es lo que a mí me llamaba la atención y me apetecía desarrollar", explica Orueta.

Picasso enfermó de escarlatina en la capital española y partió con tan solo 17 años hacia Horta de San Juan, donde pasó una estancia corta en la que "aprendió a trabajar la tierra como un agricultor" y volvería una década más tarde con su pareja francesa Fernande Olivier.

"Yo cuando estaba en Horta de San Juan me imaginaba a ese Picasso caminando por las calles y trabajando con las manos, con la tierra, feliz de estar con las cabras y las ovejas", dice la artista sobre el escultor español y creador del Guernica.

Los textos detallan su paso por Barcelona, que le sirvió para desprenderse "de la influencia de su padre" y seguir su camino hacia París "para convertirse en el pintor más celebrado del siglo XX", o por Gósol, donde sus "peculiaridades del matriarcado y del animismo" le susurraron "las claves de su particular modernidad".

"Revisando su obra en las distintas etapas y parte de su bibliografía te das cuenta de que efectivamente esos territorios y paisajes le influyeron en su pintura", reconoce Orueta.

El libro está compuesto por más de 50 fotografías, un trabajo visual "subjetivo", con total libertad y en donde "no hay nada planeado": "Voy a los lugares donde él ha vivido y camino por donde él ha caminado", cuenta la también restauradora.

Durante el proyecto, de aproximadamente tres años, Orueta leía las cartas de Picasso e imaginaba su estado anímico cuando veía sus cuadros. A partir de ahí hacía las fotografías, la mayoría de ellas basadas en sus pinturas y que en algunos casos coinciden "exactamente" con los lugares que visitó el artista.

"Los paisajes españoles de Picasso", de 140 páginas, es un trabajo que permite al lector entender la relación entre su vida y obra.

Gino Rivera