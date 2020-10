AFI Fest se apunta al cine virtual con una edición 2020 muy latina

Los Ángeles (EE.UU.), 15 oct (EFE).- AFI Fest se unirá a las muestras de cine que han esquivado la pandemia con propuestas virtuales y este jueves inaugurará su edición de 2020 en la que las películas latinas tendrán un notable protagonismo.

Este festival, que organiza cada año en Los Angeles (EE.UU.) el Instituto del Cine Americano (AFI, en inglés), se celebrará desde hoy y hasta el 22 de octubre a través de internet debido al coronavirus.

Entre las propuestas latinas que se podrán ver en AFI Fest sobresalen dos cintas con sabor mexicano que ya han recibido muchos aplausos en la Mostra de Venecia y Sundance: "Nuevo orden", del cineasta Michel Franco y con Diego Boneta en su elenco; y "I Carry You with Me", de la directora Heidi Ewing y con Armando Espitia y Christian Vázquez al frente del reparto.

Otra película mexicana que también estará en el festival será "Selva trágica" de Yulene Olaizola.

Pero estas tres representantes del talento mexicano no serán las únicas cintas latinas en AFI Fest.

Desde Argentina llegarán las películas "Piedra sola", de Alejandro Telémaco Tarraf; y "El prófugo" de Natalia Meta.

Por otro lado, el festival rendirá homenaje a la leyenda hispana Rita Moreno con un tributo en el que la estrella latina hablará con Tony Kushner, que ha sido el encargado de escribir la nueva versión de "West Side Story" que Steven Spielberg tiene previsto estrenar en diciembre de 2021.

La película inaugural de AFI Fest es "I'm Your Woman", cinta que se podrá ver hoy con Julia Hart como directora y Rachel Brosnahan como protagonista.

Y tras siete días de proyecciones y actos en línea de todo tipo, AFI Fest cerrará su edición de 2020 el 22 de octubre con la proyección del documental de Errol Morris "My Psychedelic Love Story".