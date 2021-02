Agustí Busom se reinventa en Arbre y presenta disco en el SAT

Barcelona, 18 feb (EFE).- El músico barcelonés Agustí Busom ha decidido acabar con su 'alter ego' de Abús y reinventarse como Arbre, un nuevo proyecto con un disco ya bajo el brazo que presentará mañana viernes en el Sant Andreu Teatre (SAT) de su barrio, Sant Andreu del Palomar, dentro del ciclo "Fica't al SAT".

Agustí Busom había publicado, como Abús, discos como el doble "Les trampes del sostre", "Esthels", "A Can Pistraus", "Mèltic" o "Son", espectáculos como "Agustí Busom canta a Enriqueta Miralles", y canciones como "Carxofa", "Papallones de vidre", "Malherba", "Inicials gravades", "Has d", "No confio" o "Cap espès".

Según ha explicado a Efe el propio Agustí Busom, el proyecto Abús "estaba acabado artísticamente", por lo que se propuso "descansar de esa manera de hacer las cosas para encararlas de otra forma".

Y es aquí donde nace Arbre, un nuevo proyecto con una decena de temas concebido como "las raíces, que es la esencia, el tronco, como proceso creativo y de grabación, y la copa, donde se ramifican las canciones".

En su opinión, fueron sus amigos quienes le animaron a iniciar esta nueva etapa, una vez les enseñó las nuevas composiciones y, así, en diciembre de 2018 Jordi Farreras y Arcadi Marcet grabaron las bases rítmicas en el estudio de Álex Torío, Miquel Vilella añadió pianos y Francesc Bombí-Vilaseca más guitarras durante el primer semestre del 2019, y en el estudio manresano de Albert Palomar se acabó, mezcló y masterizó.

El 31 de enero del 2020 vio la luz "Arbre" (U98 Music), que incluía diez temas como "Segueixo", "Tot i", "Si tu vols", "Setze frases", "El jardí deixat" o "Somnis incòmodes". La pandemia que estalló poco después cortó en seco la promoción y las presentaciones en directo, que se limitaron a un festival y a algunos conciertos en 'streaming'.

Para Busom, Arbre sigue siendo él mismo "haciendo canciones, pero de otra manera y permitiéndome algunas licencias", entre ellas una canción con un estribillo bilingüe -"Forat apàtic"-, o un tema en castellano -"Pasos de luz"- y otro en inglés -"Reach out of the sun"-.

"La principal diferencia -explica- es la parte instrumental, a la que le doy ahora mucha más importancias, con introducciones largas: hacia aquí es donde quiero ir ahora".

En este sentido, recuerda que con Abús estaba "secuestrado por el formato de canción", y ahora pretende darle "más espacio a la composición y que no sea solamente melodía y letra".

Al respecto, señala que hace años que participa en el Cryptshow Film Festival de Badalona, donde pone música en directo a una película, como los antiguos pianistas de las salas de proyección. "Siempre he escuchado mucha música instrumental", recalca Busom.

En el SAT, Agustí Busom (voz y guitarra eléctrica), estará acompañado por Jordi Farreras (batería), Arcadi Marcet (bajo y coros), Francesc Bombí-Vilaseca (guitarra eléctrica), Álex Torío (teclados), y David Mani (bajo).

Marcet es integrante del grupo de directo de Roger Mas y antiguo bajista de Abús, mientras que Mani es el nuevo bajista y "tocará 4 temas. Con él estoy preparando, con calma y desde hace meses, las canciones nuevas de Arbre, que espero poder grabar este año", señala Busom.

Asimismo, a medio concierto Jordi Farreras, histórico batería de Abús y Sohn, pero también de Kitsch, Ran Ran Ran o Tancat per Defunció, debutará en directo en solitario e interpretará a guitarra y voz un par de piezas, como "El pont del treball", de su primer disco, "La Sagrera", acompañado por Busom a los teclados.

El montaje se completará con Anna Galí -fotos del directo-, Ramon Sendra -técnico de sonido-, Albert Palomar -técnico de luces y vídeo-, Esther Bataller -escenografía- y Carlos Rufete -grabación de vídeo-.

"Como no sé si habrá muchos más bolos, participarán todos los que me han ayudado, con muchos medios y lo grabaremos en vídeo para que me sirva de carta de presentación de cara a la contratación", razona el de Sant Andreu, por ahora sin más conciertos cerrados.

Y, pese a que ahora está "concentrado en volver a la industria musical, pero con calma", Agustí Busom volverá a participar en el Cryptshow, que se celebrará del 26 de junio al 4 de julio próximos y donde musicará, junto al grupo badalonés de slow-metal Coure, el film "La Passion de Jeanne d'Arc", dirigida en 1928 por Carl Theodor Dreyer y protagonizada por Renée Falconetti y Eugène Silvain.

Rafa Quílez