Alan Parsons Live Project aplaza su gira española de este verano

Barcelona, 6 jul (EFE).- Alan Parsons Live Project ha aplazado su gira española que debía empezar el próximo 10 de julio en San Fernando (Cádiz) y pasaba por Barcelona, Marbella (Málaga), Granada, Úbeda (Jaén) y Madrid, según han informado este martes a Efe el Festival Jardines de Pedralbes y fuentes de Ifema.

Alan Parsons es uno de los pocos artistas internacionales que había anunciado su presencia en España este verano, en un año en el que la música en vivo se ha visto muy afectada por las restricciones impuestas por la pandemia.

Parsons es una leyenda de la música del siglo XX, que contribuyó como ingeniero en el clásico de Pink Floyd "The Dark Side Of The Moon", antes de crear The Alan Parsons Project.

Rebautizado como Alan Parsons Live Project, las nuevas creaciones del británico tenían que llegar a nuestro país este verano, en una gira que finalmente ha sido aplazada.

Parsons iba a tocar el día 10 de julio en San Fernando (Cádiz) en Bahía Sur; en Pedralbes, en Barcelona, en los días 12 y 13; en el Starlite de Marbella el 14; en Úbeda (Jaén) el 17 y en Ifema (Madrid) el 19.