Alberto San Juan gana el Gaudí a mejor actor secundario por "Sentimental"

Barcelona, 21 mar (EFE).- El actor Alberto San Juan ha ganado este domingo el premio Gaudí a mejor actor secundario por su interpretación en la película "Sentimental", dirigida Cesc Gay y protagonizada por Javier Cámara.

San Juan competía en esta categoría con Abdel Aziz El Mountassir ("La mujer ilegal"), Ernesto Alterio ("Te quiero, imbécil") y Francesc Orella ("La vampira de Barcelona")

El actor, que en el filme da vida al marido de una de las dos parejas que intervienen en la historia, ya ganó hace dos semanas el premio Goya al mejor actor de reparto por este mismo papel.

En el momento de recoger el premio, ha subido al escenario Javier Cámara, quien rápidamente ha dicho: "No soy. Le he dicho a Guillermo Toledo que viniera, porque si hay alguien más digno para coger este premio es él. Alberto San Juan me ha dicho que diga que 'muchísimas gracias, sexo y amor para todas'".

Seguidamente, Guillermo Toledo ha confesado que "es un honor recoger un premio para mi hermano del alma, que no ha podido venir porque está rodando, porque algunos trabajan. Visca, salut".