Álex de la Iglesia, a Venecia: "Yo no sé hacer capítulos, sé hacer películas"

Madrid, 28 jul (EFE).- Álex de la Iglesia vuelve al Festival de Venecia, donde ya obtuvo en 2010 el León de plata al mejor director y premio al mejor guion por "Balada triste de trompeta", esta vez como creador de la serie de terror épico "30 monedas", producida por HBO y seleccionada fuera de concurso.

Álex de la Iglesia lleva su serie "30 monedas" a Venecia

"Es el proyecto que más esfuerzo mental y físico me ha llevado en mi vida, con diferencia", explica el director en una conversación telefónica con Efe tras conocer la noticia. "Ha sido como rodar cuatro películas a la vez; son ocho episodios de una hora y no son capítulos, son películas. Yo no se hacer capítulos, sé hacer películas", afirma.

Explica que quería que la gente se hiciera una idea de su esfuerzo y, por ello, terminó el primer capítulo de "30 monedas" y decidió enseñarlo. "Es una alegría enorme que lo vieran en Venecia, HBO lo presentó y lo han cogido, así que fíjate qué lanzamiento para la serie", ha señalado.

De la Iglesia, que habla con Efe en plena posproducción del resto de los episodios, espera que estén terminados este mes; le quedarán unos días para preparar la visita al Lido, donde el festival se celebra entre el 2 y el 12 de septiembre.

Como cabe esperar, De la Iglesia no adelanta mucho, pero sí intriga con las líneas generales de este primer capítulo: "Es el comienzo del horror, presentamos a los personajes y vamos descubriendo que en el pueblo pasan cosas raras: y en el pueblo -dice, misterioso- hay una reina".

La serie "noir", de HBO, cuenta entre su reparto con Eduard Fernández -"probablemente el mejor actor con el que he trabajado en mi vida, estoy a punto de casarme con él", asegura-, Megan Montaner, Miguel Angel Silvestre, Macarena Gómez, Pepón Nieto y Manolo Solo, de quien el director dice que es un actor "prodigioso".

"El nivel de implicación y de exigencia a nivel de trabajo, con jornadas del orden de 14 y 16 horas durante 27 semanas es tan fuerte que necesitas héroes, no son actores. Y te digo que ellos han superado todas las pruebas". Añade, de nuevo dando una pista impagable, que "Carmen Machi, en este primer episodio, da terror".

Los capítulos están escritos por el propio director, junto a Jorge Guerricaechevarría, y en cuanto al tono, De la Iglesia bromea para asegurar que llevarán su sello: "Desgraciadamente, estoy presente en el rodaje y notaréis mi forma de trabajar, he intentado estar lo mínimo posible, pero al final las decisiones las tomaba yo", se ríe.

"Es una serie incluso trágica", adelanta.

La serie, con localizaciones de España, Roma, Jerusalén o Nueva York, está rodada en clave de terror épico y muestra cómo un cura, un alcalde y una veterinaria de un pueblo remoto de España se transforman al verse inmersos en una conspiración global relacionada con las 30 monedas por las que Judas traicionó a Jesucristo.

La serie será la única presencia española en las secciones oficiales de la 77 Mostra de Venecia, aunque en el apartado Biennale College, para promover nuevos talentos en el cine, se podrá ver "El arte de volver", de Pedro Collantes, protagonizada por Macarena García.

Además, la actriz Charlotte Vega ("El secreto de Puente Viejo") es una de las protagonistas de "Mosquito State", una película de Filip Jan Rymsza que se presentará fuera de competición.