Alexandre Koberidze lleva a Sevilla una película con la magia de fondo

Sevilla, 9 nov (EFE).- El director georgiano Alexandre Koberidze ha explicado hoy que, cuando pensó en la película ‘¿Qué vemos cuando miramos al cielo?’, planteó mostrar acontecimientos mágicos, aquello “a lo que no estamos habituados y puede ocurrir en la vida diaria”.

En conferencia de prensa en el Festival de Cine de Sevilla, donde hoy ha presentado la película, ha explicado los detalles de un guion en el que muestra a una joven pareja que decide darse cita en un bar tras coincidir diversas veces por la calle, pero el día del encuentro ambos han trasmutado su apariencia y son incapaces de reconocerse.

Una película, ha dicho, que salió adelante en plena pandemia, con el detalle de que el montaje se hizo durante la primera oleada del virus, lo que, curiosamente, permitió que pudiese trabajar “mucho más relajadamente y con más tranquilidad”.

“Fue un periodo muy cómodo para hacer el montaje porque no había otra cosa que hacer”, recuerda para indicar que: "A veces tienes ideas por la noche y tienes que esperar a la mañana siguiente para hacerlas y ahora tenía la oportunidad de trabajar a cualquier hora”.

“En otras circunstancias, la película habría sido diferente”, ha ducho su director, satisfecho de sacar adelante "el deseo de hacer una película diferente con acontecimientos mágicos”.

Una cinta en la que destaca el trabajo de iluminación desarrollado por Faraz Fesharaki, su director de fotografía, con el que encontró “un lenguaje mutuo” para sacar adelante la obra.

Premio FIPRESCI de la crítica internacional en la pasada Berlinale, Alexandre Koberidze nació en 1984 en Tbilisi, donde estudió economía y producción de cine antes de mudarse a Berlín para estudiar dirección en la Academia Alemana de Cine y Televisión (DFFB).

Es autor de numerosos cortometrajes, además del largometraje ‘Let the Summer Never Come Again', que ganó varios premios internacionales, entre ellos el Grand Prix del FIDMarseille.

Con ‘What Do We See When We Look at the Sky?’ ("¿Qué vemos cuando miramos al cielo?") obtuvo un premio FIPRESCI en la Berlinale. EFE

1010626

fcs/vg/cg

(foto)