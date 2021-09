Alfredo Castro: "Ser viuda le pasa factura más radicalmente a las mujeres"

Madrid, 17 sep (EFE).- Alfredo Castro es coprotagonista de la última película de Claudia Pinto, "Las consecuencias", un thriller emocional sobre el miedo, los secretos y la maternidad que llega este viernes a las salas, y cree que el filme muestra "el precio del feminismo y cómo la sociedad no ha logrado cambiar".

"Es una película un poco oscura que trata temas muy controvertidos, como el feminismo, aunque no lo parezca. Cómo la sociedad no ha cambiado y cobra a las mujeres su precio por trabajar, por ser madres e incluso, en ocasiones, hacer hasta de padre. Cómo cobra a las mujeres más radicalmente el hecho de quedarse viudas, y eso se muestra en la cinta con el personaje de Juana (Acosta)", apunta Castro a EFE.

La película cuenta la historia de Fabiola (Acosta) que, tras perder a su marido en un accidente de buceo y sufrir una profunda crisis de la que no logra salir, se reúne con su familia en una pequeña isla volcánica. Fabiola se convertirá entonces en espía de su hogar. No tiene evidencias ni certezas, pero su intuición le dice que no todo es lo que parece.

"Fabiola es una mujer maravillosa, joven, valiente, batalladora que no acepta las cosas ocultas, quiere la verdad", relata Castro (Recoleta, Chile, 1955) quien ve en la película "una estructura de tragedia griega", en la que la familia protagonista "empieza un viaje hacia la verdad, hacia encontrar las consecuencias y cuál fue la primera piedra de esta tragedia".

Pero es principalmente esa tragedia lo que le gustó del guión y le dio el impulso a meterse en la película: "Detrás de cada familia hay un secreto, hay una incógnita, hay un misterio que a veces se desvela y a veces no. Lo interesante de mi personaje es que no es obvio, y que poco a poco Juana va atando cabos. Me pareció un guión interesante, me tocó mucho emocionalmente", confiesa.

Conforme avanza la cinta, la protagonista va saliendo del agujero, y al hacerlo se da cuenta de que su hija (María Romanillos) ya no es una niña, y que se ha creado entre ella y su abuelo (Castro) una relación que "tiene cosas que no le gustan". "El abuelo viene un poco a poner orden y a sustituir a esa figura paterna de la que la niña carece", incide.

De su personaje –"uno de los muchos monstruos que me ha tocado representar"-, dice que es una persona "bastante sobria, y a su vez es también "una víctima que intenta escapar de su destino".

El escenario donde se ubica la narración de la historia, que en su mayor parte pertenece a una isla volcánica de nombre desconocido en el filme (aunque el rodaje se llevó a cabo en la isla canaria de La Palma) es casi un personaje más, y según el propio actor "juega un papel importantísimo".

Destaca que fue un rodaje "difícil" y no solo por haber sido interrumpido por tempestades y la pandemia. "En esa parte de la isla, donde se encuentra la casa, nunca había rodado nadie porque solo se podía acceder por mar, dependíamos mucho de la marea, si estaba alta había que llegar por mar y si estaba baja tardábamos unas cuantas horas en bajar hasta allí y volver a subir luego por la montaña", cuenta.

Al padecer vértigos, eran muchas las noches que Castro y parte del equipo se quedaban a dormir en la casa en la que se rodaba la película: "Fue impactante, me daba paseos por la noche, por la playa, miraba el mar, y poco a poco me fui mimetizando con el lugar, lo que me permitió conocer más al personaje y meterme más en él", manifiesta.

"Las consecuencias", presentada en el Festival del Málaga el pasado junio, logró alzarse con la Biznaga de Plata en el Premio Especial del Jurado de la Crítica, y la joven actriz María Romanillos ganó la Biznaga de Plata a la Mejor interpretación femenina de reparto.

Silvia García Herráez