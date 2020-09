Alicia Keys publicará el 18 de septiembre su séptimo álbum, "ALICIA"

Madrid, 14 sep. (EFE).- Alicia Keys anuncia hoy, lunes, por sorpresa la publicación este próximo viernes, 18 de septiembre, de su nuevo álbum de estudio, titulado sencillamente "ALICIA", y que ha sido uno de los grandes perjudicados por la pandemia de COVID-19.

Del álbum, que debería haber visto la luz la pasada primavera y vio pospuesta "sine die" su salida al mercado, han podido escucharse a lo largo de estos meses una larga lista de sencillos, como "So Done" junto a Khalid, "Underdog", "Show Me Love" junto a Miguel o la bailable "Time Machine".

El pasado viernes la artista estadounidense lanzó el último de ellos, "Love Looks Better", una canción coescrita y coproducida al lado de Ryan Tedder, el líder del grupo OneRepublic y responsable de otros "hits" mundiales como "Bleeding Love" de Leona Lewis, "Halo" de Beyoncé o "Rumour Has It" de Adele.

"ALICIA" será el séptimo disco de estudio de Keys en el mercado y llega cuatro años después de "Here" (2016). Está previsto que la artista lo presente en directo en el verano de 2021 de una gran gira mundial.

Dicho "tour" tiene actualmente dos fechas programadas en España, las primeras en concierto desde hace una década: será el 30 de junio en el Wizink Center de Madrid y el 4 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Keys, que arrancó su carrera en 2001 como artista precoz siempre vinculada a su piano con "Songs in A Minor", acumula ya seis discos de estudio a su espalda que le han procurado 8 millones de copias vendidas en todo el mundo y cinco premios Grammy.