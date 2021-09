Almodóvar, Sorrentino, Campion, Vigas... Venecia decide su León de Oro

Venecia (Italia), 11 sep (EFE).- El Festival de Venecia llega hoy a su fin con la asignación de los premios, entre ellos el León de Oro, para películas a concurso como los últimos trabajos de Pedro Almodóvar, Paolo Sorrentino, Jane Campion o Lorenzo Vigas.

La ceremonia de premiación de esta 78 edición de la Mostra dará inicio a las 19.00 locales (17.00 GMT) de este sábado.

En estos diez días de cine en el Lido se han estrenado en la Selección Oficial películas como "Madres paralelas" de Pedro Almodóvar, protagonizada por Penélope Cruz y Milena Smit, que optan también a la Copa Volpi a la mejor interpretación femenina.

En la carrera por el León de Oro hay cuatro películas de autores latinoamericanos: "Spencer" del chileno Pablo Larraín, "La caja" del venezolano Lorenzo Vigas, "Sundown" del mexicano Michel Franco y "Competencia oficial" de los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn.

Otros candidatos son el italiano Paolo Sorrentino con "È stata la mano di Dio"; el estadounidense Paul Schrader con "The card counter"; la neozelandesa Jane Campion con "The power of the dog" o "The lost daughter" de la estadounidense Maggie Gyllenhaal.

De Francia copiten "L'Événement" de Audrey Diwan, "Un autre Monde" de Stéphane Brizé e "Illusions perdues" de Xavier Giannoli.

Además buscarán el León de Oro "Mona Lisa and the blood moon" de la británica Ana Lily Amirpour, "Leave no traces" del polaco Jan P. Matuszynski, "Reflection" del ucraniano Valentyn Vasyanovych, "Captain Volkonogov escaped" de los rusos Aleksey Chupov y Natalya Merkulova, y "On the jon: The missing 8" del filipino Erik Matti.

Cierran la lista de la competición cuatro cintas italianas: "Il buco" de Michelangelo Frammartino, "Qui rido io" de Mario Martone, "Freaks out" de Gabriele Mainetti y "America Latina" de los hermanos Fabio y Damino D'Innocenzo.

Asimismo se entregarán los premios de la sección Horizontes, dedicada a las nuevas corrientes expresivas.

En ella compiten el mexicano Joaquín del Paso con "El hoyo en la cerca", la pareja uruguaya Rodrigo Plá y Laura Santullo con "El otro Tom" y el boliviano Kiro Russo con "El gran movimiento".

En el apartado de cortos está "Los huesos", de los chilenos Cristóbal León y Joaquín Cociña.