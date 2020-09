Álvaro Martín y Javier Cienfuegos ponen un broche extremeño al centenario

Madrid, 13 sep (EFE).- El marchador Álvaro Martín y el lanzador de martillo Javier Cienfuegos pusieron un broche de oro extremeño a los campeonatos de España de atletismo, que cumplieron 100 años con un formato multisede en cuatro pistas de la Comunidad de Madrid.

El llerenense Álvaro Martín, actual campeón de Europa de 20 km marcha y defensor del título español de 10.000 en pista, dejó muy pronto atrás a sus adversarios y consiguió sin el menor agobio su cuarto título consecutivo con un tiempo de 41:42.59.

El segundo, Mario Sillero, llegó a la meta casi un minuto después (42:34.26) y el veterano Luis Manuel Corchete, de 36 años, completó el podio con 42:43.52.

"Estoy muy feliz, y no solo por la victoria. Las condiciones son las que son, no puede haber público por la pandemia, pero al menos hemos podido competir. Este campeonato no era mi objetivo, porque estamos pensando en los Juegos Olímpicos. Aún así, creo que la marca es bastante decente para las condiciones en las que estamos", comentó Martín.

Los lanzadores de martillo, asignados al polideportivo de Moratalaz, echaron el cierre a los campeonatos del centenario, y Javier Cienfuegos, séptimo el año pasado en el Mundial de Doha, no dejó escapar la oportunidad de obtener su décimo título nacional.

El montijano, plusmarquista español con 79,38 metros, zanjó la contienda con un primer lanzamiento de 73,73, inalcanzable ya para sus adversarios, y mejoró hasta los 74,92 en su tercer tiro. Le escoltaron en el podio Alberto González (68,82) y Pedro José Martín (66,87).