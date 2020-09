Amazon ficha a Nicolas Cage y su serie sobre Joe Exotic de "Tiger King"

Los Ángeles (EE.UU.), 10 sep. (EFE).- Nicolas Cage debutará en la televisión dando vida a Joe Exotic, el excéntrico protagonista del fenómeno documental de Netflix "Tiger King: Murder, Mayhem and Madness", en una nueva serie basada en hechos reales que producirá la plataforma Amazon.

El gigante del comercio electrónico rodará la serie junto a los estudios CBS Television, informaron este jueves los diarios especializados Deadline y Variety sobre un proyecto que lleva planificándose desde la primavera tras el éxito de la serie documental de Netflix.

La serie girará en torno a cómo Joe Schreibvogel se convirtió en Joe Exotic, coleccionista de felinos y propietario de un zoológico privado que despertó un fenómeno de internet por su excentricidad, antes de ingresar en prisión por varios delitos.

Para encarnar a Exotic, el proyecto contará con un actor como Nicolas Cage, también muy conocido por sus peculiaridades y rarezas.

El argumento de la serie se basará en el artículo "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild" que publicó Leif Reigstad en la revista Texas Monthly.

La idea de la ficción cobró fuerza después de que la serie documental de Netflix sobre las andanzas de Exotic se convirtiera en uno de los mayores éxitos internacionales de la plataforma.

Aunque la idea inicial de los directores Eric Goode y Rebecca Chaiklin era retratar el mundo de los zoológicos privados de grandes felinos en EE.UU., "Tiger King" acabó enganchando al público no tanto por sus tigres o leones sino por los extravagantes y polémicos personajes humanos que aparecían en esta sórdida producción.

Justo el miércoles, Exotic pidió al mandatario estadounidense, Donald Trump, un indulto presidencial para salir de prisión que incluye una carta en la que le llama "héroe".

"Si alguna vez he admirado a alguien, es a usted", dice una misiva escrita a mano por el propio Exotic, quien cumple condena tras las rejas por contratar a un asesino a sueldo y cometer varios delitos contra la flora y la vida de los animales.