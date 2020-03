La amenaza de las "fake news", a examen en un documental de HBO

La crisis del coronavirus hace más urgente que nunca la vigilancia frente a los bulos o noticias falsas. Analizar su impacto y aprender a desarticularlos es uno de los objetivos del documental "Posverdad: desinformación y coste de las fake news" que estrena este viernes HBO.

Dirigido por Andrew Rossi ("Page one: un año en The New York Times") y con Brian Stelter de CNN como productor ejecutivo, el documental pone el foco en diversos incidentes ocurridos en Estados Unidos en los últimos cinco años y en no repetir errores de cara a las presidenciales de noviembre de 2020.

Periodistas, expertos y víctimas de estas "fake news" ofrecen sus testimonios, pero también sus artífices como Jack Burkman, un cabildero de Washington que no duda en calificarlas como un "arma de guerra" y en justificar que "si los demás las usan, yo las uso".

Burkman y Jerome Corsi fueron los principales responsables, con la complicidad de Fox News, de airear teorías según las cuales el asesinato en un asalto por robo en 2016 de Seth Rich, empleado del Comité Nacional Demócrata, tuvo que ver con la filtración de los correos electrónicos de Hillary Clinton a WikiLeaks.

Y ello a pesar de las pruebas de que Rusia estaba detrás del pirateo del servidor y de que no había ninguna evidencia de que el crimen tuviera relación alguna con el caso.

El mismo Burkman se alió con otro teórico de la conspiración, Jacob Wohl, para acusar falsamente al fiscal especial Robert Mueller de agresión sexual en un intento de minar la investigación sobre la intervención rusa y de Donald Trump en las elecciones de 2016.

El documental recoge la rueda de prensa falsa que ambos organizaron y las reacciones de incredulidad de experimentados periodistas con largas trayectorias obligados a asistir a ella.

Otro ejemplo que se analiza es el de Jade Helm 15, un entrenamiento militar de elite llevado a cabo en el verano de 2015 en Bastrop, Texas, que se prolongó durante dos meses y que provocó un encendido debate entre los lugareños que creían que se trataba de una operación del presidente Barack Obama para detener a los disidentes políticos.

La polémica, promovida por el controvertido presentador Alex Jones, fue difundida en sitios como Reddit y 4chan, se organizó una asamblea vecinal para debatirlo y hasta el actor Chuck Norris escribió un artículo poniendo en duda que se tratara de simples entrenamientos.

La tensión alcanzó tal punto que el gobernador de Texas ordenó el despliegue de sus propias tropas para vigilar a los militares, en el colmo del delirio colectivo.

Uno de los testimonios más emotivos es el de James Alefantis, propietario de una pizzería en Washington que fue asaltada en diciembre de 2016 por un individuo armado con un fusil.

Este hombre, que fue condenado un año después a cuatro años de cárcel, justificó el asalto en que quería investigar un falso rumor difundido en Internet con la etiqueta "pizzagate", según el cual el equipo de Hillary Clinton dirigía una trama de prostitución infantil desde la trastienda del restaurante.

No obstante, los casos de noticias falsas no son patrimonio exclusivo de los simpatizantes republicanos. El documental recoge el caso de la victoria del demócrata Doug Jones en el estado de Alabama en las elecciones al Senado de diciembre de 2017 por un estrecho margen.

Un año después, el New York Times desveló la existencia de una organización dedicada a propagar información falsa sobre el candidato republicano Roy Moore y que uno de los financiadores de esa organización era el multimillonario cofundador de LinkedIn Reid Hoffman.

Magdalena Tsanis