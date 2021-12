Ana de Armas sustituirá a Scarlett Johansson en "Ghosted"

Los Ángeles (EE.UU.), 3 dic (EFE).- Ana de Armas será la sustituta de Scarlett Johansson en "Ghosted", después de que la actriz estadounidense haya abandonado el rodaje de esta película de acción que Apple tiene previsto estrenar en su plataforma televisiva.

Así, la actriz cubano-española volverá a reunirse con Chris Evans, con quien ya compartió protagonismo en "Knives Out" y volverá a repetir tándem en “The Gray Man”, el filme de suspenso que preparan los hermanos Russo, responsables de la película más taquillera de la historia ("Avengers: Endgame").

Según la primicia, publicada este viernes por la revista Deadline, la salida de Johansson fue amistosa y se debe a que el rodaje coincidía con otros compromisos.

Se conocen muy pocos detalles de la trama de "Ghosted", una de las grandes apuestas cinematográficas para la plataforma Apple TV+, aunque la compañía tecnológica ha descrito el filme como una película romántica y de acción.

Apple tiene en el horizonte varios proyectos de gran envergadura, como "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, y "Kitbag", dirigida por Ridley Scott y con Joaquín Phoenix de protagonista.

Por su parte, De Armas acaba de presentar su participación en la saga de James Bond con "No Time To Die" y tiene previsto estrenar en Netflix un 'biopic' en el que encarna a Marilyn Monroe, además de la mencionada "The Gray Man".

"¿En Hollywood? ¡Me queda todo por hacer!", contestó la actriz en una reciente entrevista con Efe.