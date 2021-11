Ana Rodrigo, de EFE, premiada por dar voz a los excluidos

Madrid, 26 nov (EFE).- La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha decidido premiar a la redactora de EFE Ana Rodrigo Verguizas por su trayectoria profesional, por su vocación por lo público y por dar voz a tantas personas que sufren dificultades.

Este premio a Ana Rodrigo, redactora del área de Sociedad, Justicia y Seguridad del departamento de Nacional, reconoce precisamente algunas de las señas de identidad de la Agencia: su labor como servicio público y para dar voz a quienes no la tienen.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales es una de las principales referencias en el análisis del funcionamiento de los servicios sociales y del sistema de atención a la dependencia en España.

Con este premio, distingue la labor de Ana Rodrigo y de la Agencia EFE para dar visibilidad a esas realidades que la sociedad oculta y voz a quienes padecen alguna forma de exclusión. "La exclusión social va de la mano de la invisibilidad, lo que no se ve no existe, y nada resulta tan cómodo en nuestra sociedad como volver la cabeza ante la exclusión y la marginación, no ver las historias de vida que hay detrás", recuerdan.

Frente a ello, el trabajo de Ana "proporciona la oportunidad de conocer otras realidades, esas 'pequeñas historias' a través de las que podemos conocerlos, su pluma los hace visibles, existen socialmente".

La entrega de premios tendrá lugar el próximo 10 de diciembre a las 12 en el XXVIII Congreso de la Asociación.