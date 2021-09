“Ana Tramel”, un thriller que busca abrir el debate sobre la ludopatía

Vitoria, 2 sep (EFE).- Abrir un debate en torno al juego y la ludopatía es uno de los objetivos de la nueva serie de ficción de Televisión Española, “Ana Tramel. El juego”, que se estrenará a finales de este mes y que está basada en una novela de Roberto Santiago, con Maribel Verdú como protagonista.

“Que hoy estemos aquí hablando de eso ya me parece que sirve para crear un debate y ojalá que sirva para que poco a poco cambien ciertas cosas, para que no quede tan oculto. El enganche al juego, que es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un tema que ha sido tabú en muchas ocasiones”, ha apuntado Santiago en una rueda de prensa en el FesTVal de televisión de Vitoria.

El juego es el hilo conductor de la serie y, todo lo que se ve en pantalla, “tanto el juego legal de los casinos y casas de apuestas, como el juego ilegal, las timbas, es absolutamente real”, ha explicado el escritor.

Para escribir la novela que inspira la serie, “Ana”, Santiago llevó a cabo una exhaustiva investigación sobre el mundo del juego. “Todo lo que se ve ahí no me lo han contado, lo he visto yo con mis propios ojos. La serie tiene este punto de verdad total y absoluta, aunque por supuesto todo está ficcionado", ha añadido.

“Es importante que un canal como TVE se enfrente a un problema como este, le dè visibilidad y que se abra un debate”, ha apuntado por su parte el actor Unax Ugalde, uno de los protagonistas de la trama. Para preparar a su personaje, un adicto al juego, convivió un tiempo con jugadores reales de póker para sentir de cerca "este problema que tenemos en este país".

La serie cuenta la historia de Ana Tramel, una brillante abogada penalista que vive sus horas más bajas y que, después de una llamada de auxilio de su hermano, decide volver a ponerse en marcha. Hace años que no lo ve y Alejandro (Ugalde) ha sido acusado de asesinar al director del casino Gran Castilla.

Rodeada de un pequeño equipo de confianza, se tendrá que enfrentar a una enorme corporación de la industria del juego y emprenderá una lucha de David contra Goliat.

Completan el elenco de la serie Natalia Verbeke, Israel Elejalde, Luis Bermejo, Joaquín Climent, Tomás del Estal, Elvira Mínguez, Víctor Clavijo, María Zabala, Biel Montoro y Bruno Sevilla, entre otros.

Algunos de estos actores estuvieron presentes en el evento de hoy celebrado en Vitoria, donde además se proyectará el primer episodio de la serie en el Palacio de Congresos Europa de la capital alavesa, sede del festival que arrancó el martes y en el que, hasta el próximo sábado, cadenas y plataformas están presentando algunas de sus novedades para la próxima temporada.

Roberto Santiago, escritor, guionista y director de cine, es el creador de la serie y también guionista junto a Ángela Armero, mientras que los capítulos están dirigidos por Salvador García Ruiz (“Isabel”) y Gracia Querejeta (“Invisibles”, “Siete mesas de billar francés”).