Ángeles Reiné rueda en Sevilla su segundo largometraje, "Héroes de barrio"

Madrid, 6 abr (EFE).- La gaditana Ángeles Reiné, directora de la comedia "Salir del ropero" (2020), ha comenzado hace unos días en Sevilla el rodaje de su segundo largometraje, "Héroes de barrio", una "comedia familiar" sobre un padre separado que trata de recuperar la estima de su hija.

La grabación se extenderá hasta finales de abril en localizaciones de Sevilla y Alcalá de Guadaira, han informado hoy sus productores en una nota de prensa.

Antonio Pagudo ("Aquí no hay quien viva") se pone en la piel del padre, al que no le van bien los negocios, y Luna Fulgencio ("Padre no hay más que uno") es la hija, una entusiasta jugadora de un equipo infantil de fútbol femenino.

Completan el reparto el actor sevillano Antonio Dechent, Alex O'Dogherty, Lisi Linder y Jesús Olmedo, entre otros.

El filme está producido por Antonio Pérez para Spal Films, Eduardo Campoy y Eduardo Galdo de Álamo producciones y Galdo Media, con AIE Palacios Gador.

Cuenta con la colaboración del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la Junta de Andalucía y Canal Sur y será distribuida por A Contracorriente Films.