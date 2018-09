La animación, gran protagonista de los cortometrajes de la 63 Seminci

La animación, y de mano de directoras, es la protagonista de diez de los 14 cortometrajes de la 63 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), de los que 13 competirán por conseguir las espigas de Oro y Plata, dotadas con premios de 6.000 y 3.000 euros, respectivamente.

Fuera de concurso se emitirá el cortometraje australiano "All These Creatures", de Charles Williams, ganador de la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes, que completa así los catorce títulos, según ha informado hoy en un comunicado el Festival que comenzará el próximo 20 de octubre.

Además de las espigas, el certamen otorgará también el "EFA Short Film Nominee Valladolid 2018" dotado con 2.000 euros, y el cortometraje europeo vencedor quedará seleccionado como uno de los finalistas al premio anual de la European Film Academy.

Como en años anteriores, la selección incluye numerosos cortometrajes de animación, un total de diez de los 14 títulos que se programarán en el certamen; además, estas producciones cuentan con una amplia presencia de directoras como ya ha sucedido en ediciones pasadas.

Entre los 13 cortometrajes que entran a concurso figura la producción iraní "Aghaye Gavazn (Mr Deer)", de Mojtaba Mousavi, que busca un cambio en la sociedad con un metro en ruinas como escenario, y el cortometraje portugués "Agouro", de David Doutel y Vasco Sá, que narra la relación entre dos primos en un clima marcado por el frío y el hielo.

También compiten por las espigas y dentro de la temática de la animación, el cortometraje canadiense "Animal Behaviour", de Alison Snowden y David Fine, en el que cinco animales realizan una terapia en grupo; así como la producción croata "Biciklisti (Cyclists)", de Veljko Popovic, centrado en la lucha de dos ciclistas, que va más allá de la propia carrera.

Del mismo modo se presenta el filme belga "Bloeistraat 11", de Nienke Deutz, en el que se narra la relación de dos amigas inseparables durante sus vacaciones; el cortometraje francés "Cadavre exquis", de Stéphanie Lansaque y François Leroy, donde el protagonista es un perro vagabundo y tuerto; y la producción llegada desde Francia y Dinamarca "Egg", de Martina Scarpelli, que trata sobre la superación de la anorexia.

Finalmente, también está el corto llegado desde Portugal y Francia "Entre sombras", de Alice Guimarães y Mónica Santos, una aventura centrada en la búsqueda de un corazón robado; el filme francés "Raymonde ou l'évasion verticale", de Sarah Van Den Boom, sobre el cambio de vida de una mujer; y la producción procedente de Hungría y Dinamarca "Solar Walk", de Réka Bucsi, que crea un animado caos cósmico.

Fuera del terreno de la animación se presentan a concurso tres cortometrajes: el film suizo "All Inclusive", de Corina Schwingruber Ilic, que muestra los excesos de la vida y está ambientado en un crucero; la producción polaca "Drzenia (Tremors)", de Dawid Bodzak, que se desarrolla en un oscuro bosque; y la española "No me despertéis", que supone el debut de la realizadora Sara Fantova, y que centra su trabajo en una adolescente de Secundaria estudia en un instituto rodeada de un ambiente reivindicativo.