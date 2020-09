"Annie" y "Jekyll & Hyde", dos musicales muy diferentes en Teatros del Canal

Madrid, 17 sep (EFE).- "Annie" y "Jekyll & Hyde", dos de los musicales más conocidos y premiados, aterrizan hoy en la Sala Roja de los madrileños Teatros del Canal con marca española y estarán en cartel hasta el próximo 27 de septiembre, cuando emprenderán una gira a nivel nacional.

Ambos espectáculos, que estrena la compañía Theatre Properties, son dos de los pocos musicales que se pueden disfrutar ahora en la capital.

"Tenemos mucha suerte de poder estar aquí representando las obras porque ahora mismo las grandes producciones, por desgracia, han tenido que echar el cierre. Por lo que nos sentimos muy afortunados", señala a Efe Tomás Padilla, director de los espectáculos.

Desde hace 20 años, la compañía lleva trabajando y girando con dos obras simultáneas de diferentes caracteres, "uno más dramático y otro más enfocado al público familiar". "Estamos locos -dice riendo Padilla-, pero la verdad es que es mucho más cómodo para nosotros trabajar con un mismo equipo. Además, de esta manera ganamos el doble porque actuamos en dos veces", apunta.

"Jekyll & Hyde" plantea una propuesta diferente a cualquiera de los montajes representados hasta ahora desde el estreno de esta obra en Broadway en 1997, y que ya debutó en Madrid en el año 2000 con el cantante Raphael como protagonista, para quedarse tres años en cartel.

La trama se basa en "la dualidad primaria del hombre, entendida como una lucha entre la razón y el instinto, entre el bien y el mal que habita en cada uno de nosotros", explica su director.

Su escenografía "reconstruye la atmósfera victoriana del Londres más apasionante y tenebroso", y los efectos especiales, creados expresamente para esta producción, "buscan el realismo".

Para el vestuario se han creado más de 150 trajes, diseñados siguiendo los patrones de la época que evocan. La música, ganadora de multitud de premios en Estados Unidos, la interpretan siete maestros en directo.

Mientras que "Annie" es "más familiar". Cuenta la historia de Annie (Cristina Padilla) una pequeña huérfana que vive en el internado que dirige la malvada Miss Hannighan (Marta Valverde), una cruel institutriz que maltrata tanto a la niña como a sus amigas y compañeras. La obra, también tendrá una atmósfera de época, en este caso la de los años 30 en la ciudad de Nueva York.

Padilla destaca que ambas obras, que ya la compañía había representado con anterioridad, cuentan con pequeños arreglos y cambios debido a la situación por la pandemia que nos encontramos ahora.

"Hemos tenido que reducir la duración de ambas obras, 45 minutos aproximadamente, no solamente para que fuera más ligero, si no también porque no puede haber tantos actores en escenario, ni equipo técnico. Hemos tenido que reducir todo para poderla llevar a escena y sacarla adelante con el coronavirus", destaca.

Con algunas cancelaciones y a la espera de lo que va a pasar próximamente en las diferentes ciudades del país, de momento la compañía tiene pensado seguir con su gira cuya primera cita después de Madrid será en el Teatro Principal de Zaragoza.