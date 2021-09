Antena3 presenta “Veo cómo cantas”, el formato revelación de la temporada

Vitoria, 1 sep (EFE).- Antena 3 se ha sumado a la lista de canales que ha decidido adaptar el programa coreano “I can see your voice” a la televisión española, un concurso que se estrenará próximamente y que se ha presentado este miércoles como “la revelación de la temporada” en el marco del festival de televisión FesTVal que se celebra en Vitoria.

Con el título de “Veo cómo cantas” y seis programas grabados, el “guessing show” busca repetir en España el éxito que ha tenido en otros países, según ha explicado la directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, Carmen Ferreiro, en una rueda de prensa virtual.

El programa, que llegó a ser nominado a un premio Emmy, “se ha estrenado con éxito” en más de una veintena de países gracias a que “aúna todas las virtudes que tiene que tener un gran entretenimiento: talento, emoción, humor y juego”, ha apuntado la directiva.

La adaptación del formato, que apareció en la última edición del MIPCOM de Cannes como uno de los programas más adaptados del último año, estará producida por Atresmedia Televisión y Warner Bros ITVP España.

“La gran particularidad que tiene el formato es que cada cinco o seis minutos hay una revelación. Es un programa de manos en la cabeza, de situaciones inesperadas”, ha apuntado por su parte el productor ejecutivo de Warner Bros ITVP España, Pablo Abelenda.

Presentado por Manel Fuentes, "Veo cómo cantas" es un "guessing show musical" en el que, con la ayuda de un grupo de famosos y un artista invitado de renombre -entre ellos la cantante Rosario Flores- un concursante tendrá que adivinar si unos “cantantes misteriosos” son buenos o malos vocalistas, sin oírlos cantar. Tan sólo por su apariencia, su forma de moverse, de hacer playback o su actitud en el escenario.

Este panel de asesores fijo estará formado por Ruth Lorenzo, Ana Milán, Josie y El Monaguillo, que serán los encargados de ayudar al concursante a reconocer a los buenos vocalistas y a los que no tienen nada que hacer en el mundo de la música.

Con la ayuda de una serie de pistas y de la opinión y comentarios de los asesores y del artista invitado, el concursante luchará por un premio en metálico. El artista invitado será diferente cada semana y tendrá el reto de cantar con la persona por la que apueste el concursante, cante bien o cante mal.