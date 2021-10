Antonio Arias: "Este disco es lo más cerca que voy a estar de la Luna"

Madrid, 6 oct (EFE).- La experiencia catalizadora que fue capaz de convertir en poeta al astronauta del Apolo 15 Al Worden a su vuelta a La Tierra ha inspirado a Antonio Arias a poner música a sus poemas, con el objetivo de producir un viaje inmersivo con la misma fuerza sugestiva de The Doors y una "novela de Julio Verne".

"Este disco es lo más cerca que voy a estar de la Luna", señala a Efe el vocalista de Lagartija Nick, un enamorado de la astrofísica que, según revela, una vez hasta se planteó inscribirse en un viaje turístico espacial: "Pero cuando me pidieron un reconocimiento médico, me dije: 'Hasta aquí el astronauta'".

Titulado "Hola Tierra", constituye el cuarto capítulo en forma de disco de su proyecto en solitario "Multiverso". Por primera vez, no obstante, no se trata de una mirada al espacio, sino desde este hacia La Tierra gracias al relato del estadounidense Al Worden "Hello Earth, greetings from Endeavour", publicado en 1974.

"Esa ha sido la motivación más fuerte a la hora de volcarme en esto, que ya no es astrofísica, es el astronauta, la impresión del hombre entre las estrellas. Siempre hemos tenido acceso biográfico a esas experiencias, pero la síntesis en modo de poema es lo que lo hace más comprensible y también muy cantable", argumenta.

Arias ha tomado para ello recomo referencia "la era Apolo y de los movimientos sociales de finales de los 60, es decir, The Doors, la iconografía de principios de los 70...". En definitiva, sus influencias "favoritas", destaca.

"Su terminología te sumerge en ese mundo como haría una novela de Julio Verne", destaca sobre los poemas de Worden, "un astronauta distinto que nos va a enseñar los entresijos de la NASA, como cuando lo echan de allí y empieza a ver los lanzamientos desde la grada, con un poso de amargura que bebe mucho del héroe herido que muestra sus debilidades y las de su entorno".

Destaca en su escritura partes experimentales que le llamaron la atención pese a no ser un poeta versado, como "Cycle", "hecho de palabras sueltas que ya tenían un ritmo propio si las decías seguidas", probablemente por esa vocación humanista de los hombres de su época (en el caso de Worden, había sido pianista).

Para el músico granadino, "todo esto demuestra que cuando hay una experiencia de esa envergadura, el ser humano recurre al arte como vía necesaria para canalizarlo" y apunta como una transformación similar lo que él sintió a raíz de trabajar con su paisano Enrique Morente en el disco "Omega" (1996).

"Musicalmente fue una experiencia cambiante, por lo que te envolvía y por el proceso en el que estábamos; sabíamos que saldríamos cambiados, pero no cómo gestionaríamos esa nueva forma de entender el arte", recuerda de sus días junto al cantaor.

Pese a publicarse al final de la pandemia de covid-19, tras los largos confinamientos, no hay un influjo claustrofóbico en su concepción, pues toda su gestión fue previa y muy larga, de hecho, "como el parto de la burra o un parto múltiple", bromea.

"Ya fue complicado conseguir el libro. Luego el reto era cómo convencer a un astronauta de 80 años para que le diese permiso a un españolito de a pie cantando en inglés. Yo me lo tomé sabiendo que podían pasar muchos años. A través de su biógrafo le mandamos el material, pero entre que se lo pensaba, en 2020 se murió", rememora sobre un proyecto que retomó con la familia.

Arias logró convencerlos para adaptar los poemas al español, atrajo la colaboración de organismos como el CSIC, el Instituto Cervantes o la artista Anni B Sweet y en abril publicó el vinilo y el audio digital del álbum, que este viernes se publica en formato de libro-disco, con el poemario de Worden en castellano traducido por el poeta Martín López Vega y prologado por el exministro de Ciencia e Innovación, además de astronauta, Pedro Duque.

"Es un sueño cumplido", concede después de tocarlo en vivo este verano en el Observatorio de Puerto Lumbreras (Murcia). Este sábado realizará un concierto especial en la escalinata de entrada al CSIC en Madrid y ya se ve llevándolo a otros espacios, terrestres pero emblemáticos, como la ciudad de Houston (EE.UU.), sede de la NASA.

Javier Herrero