Antonio Banderas: "Soy un luchador, no me rindo por una pandemia ni por nada"

Málaga, 6 mar (EFE).- Antonio Banderas, presentador junto a María Casado de la gala de los Goya que se celebra en su Málaga natal, ha asegurado este sábado que no se arrepiente de haber aceptado el encargo pese a las dificultades con la covid: "Yo soy un luchador, no me rindo por una pandemia ni por nada", ha dicho a Efe en la alfombra roja.

El actor malagueño ha agradecido la implicación de todas las personas que han colaborado para estar en la ceremonia, como Pedro Almodóvar o Penélope Cruz, o para enviar mensajes de apoyo como harán estrellas como Robert de Niro, Al Pacino o Charlize Theron.

"La gente ha sido muy receptiva, ha entendido la situación y ha estado ahí y los internacionales también, de forma muy generosa y con cariño. La gente se cree que el cine español no se ve fuera, pero se ve", ha declarado.

No obstante, el maestro de ceremonias de estos 35 Premios Goya ha subrayado que los protagonistas de la noche, aunque estén a kilómetros de distancia y desde sus casas, son los nominados, un protagonismo "diferente" pero que precisamente por eso "a lo mejor queda en la historia del cine español".