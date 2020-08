Antonio Banderas prepara ya un nuevo musical "de gran envergadura"

Málaga, 31 ago (EFE).- Tras superar el coronavirus, Antonio Banderas sigue adelante con los proyectos en su Teatro del Soho de Málaga y, pese a la incertidumbre que impone la pandemia, ya anuncia un nuevo musical "de gran envergadura", del que aún no puede dar el nombre, y el regreso de "A Chorus Line", porque afirma que mantener la actividad es ahora su "caballo de batalla".

Banderas, que reapareció el pasado día 27 en el Festival de Málaga tras 21 días de enfermedad, ha afirmado este lunes en un encuentro con periodistas que se encuentra "muy bien" tras recibir el alta médica, porque ha tenido "suerte" y ha sido "de los afortunados", y ahora se siente "con ganas de trabajar y de sacar adelante los proyectos" que tiene "en la cabeza".

Sobre los rodajes que se interrumpieron por la pandemia, el actor ha avanzado que en unos días viajará a Alemania para continuar con "Uncharted" y el 18 de septiembre, "si todo va bien", reanudará el trabajo junto a Penélope Cruz y Oscar Martínez en "Competencia oficial".

Antonio Banderas va a emplear el tiempo en que no pueda salir al escenario para ensayar un nuevo "musical de gran envergadura" del que no puede anunciar el nombre por cuestiones de derechos, pero que es "un punto de referencia del musical americano" y en el que va a utilizar la misma compañía de "A Chorus Line".

En un "mundo ideal", iniciarían el 15 de octubre los ensayos de ese nuevo musical, que seguirían hasta "las primeras semanas de diciembre", cuando estarían "en disposición" de hacer algunos pases previos en el Soho para probarse "con público y ver lo que funciona y lo que no".

Después pararían los ensayos para ir con "A Chorus Line" al Teatro Príncipe Pío de Madrid, donde él actuaría "una o dos semanas", y el musical seguiría allí hasta mayo, en julio se presentaría en Londres durante cuatro semanas y, en agosto, en Nueva York otras cuatro semanas.

A continuación estrenaría el nuevo musical en Málaga, donde permanecería seis meses en los que estaría el propio Banderas, que para ello está "limpiando" todos sus compromisos hasta octubre de 2021.

Respecto a ese nuevo musical, ha avanzado que tiene "una idea más o menos clara de dónde funcionarán determinados actores con determinados personajes".

Mientras que en "A Chorus Line" tenía "una compañía A", ahora quiere que "se mueva de manera más flexible, que se puedan intercambiar personajes e incluso poder cambiar parte de la narrativa".

"En 'A Chorus Line' había un problema y al mismo tiempo una ventaja, que los dueños de los derechos no te permitían cambiar una coma", ha explicado Banderas, que ha añadido que en este espectáculo es "lo contrario, no permiten hacer ninguna versión que se haya hecho anteriormente", por lo que va a ser "una aproximación absolutamente diferente".

Ha explicado lo que pueden parecer "dos pequeños fracasos", no haber presentado "A Chorus Line" en Madrid y al aire libre en la plaza de toros de Málaga.

"Teníamos el espíritu de no parar y, por lo menos de intentarlo, pero cuando los números estuvieron sobre el papel tuvimos que dar un paso atrás", ha señalado el actor, que ha añadido que en la plaza de toros, con una inversión de un millón y medio de euros, "con que una persona del equipo diera positivo, teníamos que parar e irnos todos a casa catorce días".

En Madrid "ocurrió lo mismo", porque si "A Chorus Line" no llena teatros "no es rentable", y en el Soho "no buscamos la rentabilidad, pero tampoco queremos hundirnos económicamente", ha dicho.

Sobre la nominación a los Premios Max por ese musical, se ha mostrado "muy contento" por ser su primer proyecto en su teatro, y añade que "son muy bonitos los premios, cuando te nominan o te los dan, sobre todo por la compañía, por los chicos".

Sin embargo, aclara que lo que le gustaba era ver "la respuesta del público cuando terminaba el espectáculo", y eso es lo que "echa de menos" y a lo que quiere "volver cuanto antes", para lo que el Teatro del Soho ha instalado un sistema de ozono en todas sus dependencias con el objetivo de ser un espacio "seguro".

En relación a su división televisiva, Soho TV, ha señalado que tiene "una ventaja", que el suyo es "un teatro privado pero que no quiere hacer dinero", y el objetivo es "la búsqueda de la excelencia".

"En el apartado de televisión estamos haciendo lo mismo. Eso nos lo permite el hecho de no tener que ganar dinero. El dinero ensucia mucho lo que tiene la relación del arte con la vida, y cuando se mete el dinero por medio termina molestando".