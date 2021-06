Antonio López: El arte es necesario, pero no imprescindible

Oviedo, 5 jun (EFE).- El pintor y escultor Antonio López ha afirmado que la pandemia del coronavirus ha demostrado que el arte es "muy necesario", pero "no es imprescindible para la vida", como sí lo son las profesiones esenciales que han estado en primer línea a lo largo de estos meses.

"¿Si dejáramos de pintar dos años pasaría algo? Absolutamente nada", ha asegurado, en declaraciones a los periodistas, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1985 en una visita a Oviedo, donde ha participado en la Semana de las Artes.

López (Tomelloso, Ciudad Real, 1936) ha declarado que la crisis sanitaria no ha influido de forma especial en su trabajo, salvo aquel que tenía que desarrollar fuera de Madrid, donde vive.

"He seguido pintado más o menos como siempre. No creo que haya influido muchísimo, porque el que pinta mal sigue pintando mal y el que lo hacía bien sigue pintando bien", ha apuntado el artista reconocido con numerosos premios y distinciones, como la Medalla de Oro de Bellas Artes (1983), y ha agregado que, si tuviera que hacer un retrato de la sociedad actual, no se le ocurriría dibujar a personas con mascarilla para hablar del drama de esta enfermedad.

El artista galardonado también con Premio Velázquez de las Artes Plásticas en 2006 ha considerado que no se puede generalizar con el hecho de que el arte ha servido como un elemento sanador a lo largo de los últimos meses, porque "unos lo necesitan en una medida mayor" y otros "le dan la espalda".

El pintor realista no cree que el covid haya transformado la vida de una "forma enorme", porque esta ya es "convulsa, dramática y trágica" por sí misma, ni tampoco que la sociedad haya cambiado y salga mejor de la crisis.

"El que se da cuenta de los problemas de la vida ya los notaba antes del covid y el que ha tenido que esperar es que no los ve", ha advertido.

López, que dice estar centrado en pintar flores y en diseñar nuevas esculturas, ha alertado de que "lo difícil no es hacer las cosas, sino hacerlas bien".

"Es muy difícil pintar. Tiene que ser muy bueno lo que ofrezcas a los demás, si no, estás ofreciendo basura", ha concluido.