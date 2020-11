Antonio Orozco logra su "segundo asalto" y C. Tangana asesta "K.O. rotundo"

Madrid, 17 nov. (EFE).- En su segundo asalto en la lista de los álbumes de mayor éxito en España, Antonio Orozco ha conseguido en la última semana escalar a lo más alto con "Aviónica", mientras que "Tú me dejaste de querer" de C. Tangana ha debutado en lo más alto del "ránking" de sencillos gracias a su inapelable "récord" de escuchas.

Por su parte, en la clasificación elaborada por Promusicae con los datos de ventas y reproducciones de discos del 6 al 12 de noviembre cabe destacar a Little Mix y su trabajo "Confetti" como ganadores del otro duelo a tener en cuenta, el mantenido con Kylie Minogue y su álbum "DISCO".

El cuarteto británico se resarce así mínimamente del golpe asestado por la australiana en su propio país, donde fue la intérprete de "Magic" la que se hizo con el número 1 por unas pocas copias de diferencia. En España se invierte el orden y las primeras debutan en el número 7 y la segunda en el 8.

Las suyas son las únicas novedades del "top 10" en la última semana y hay que descender hasta el puesto 39 para encontrar otra entrada señalada en lista: la de "Return To Gleendale" de Neil Young y su banda Crazy Horse.

Volviendo a las primeras posiciones, la medalla de oro conseguida por Antonio Orozco llega a costa de intercambiarle la silla a quien no le permitiera alcanzar esa posición hace solo siete días, "El árbol y el bosque" de Rozalén, segunda esta vez.

El resto de puestos de honor se reparte así: "Letter To You" de Bruce Springsteen repite en tercer lugar, al igual que "Siete veces sí" de Vanesa Martín, que sigue en el cuarto; "ENOC" de Ozuna es quinto, "Lo que me dé la gana" de Dani Martín se aferra al sexto, "Positions" de Ariana Grande baja al noveno y "YHLQMDLG" de Bad Bunny cierre en el décimo lugar.

En la lista de las canciones de mayor éxito en el país no hay sorpresas, después de que "Tú me dejaste de querer" de C. Tangana pulverizara los registros previos de Spotify España: solo necesitó 24 horas para convertirse en el mejor debut de la historia con 1,6 millones de reproducciones.

Se trata de un millón más que el anterior récord (en manos de Aitana), a los que había que sumar 1,9 millones a nivel global, lo que hizo del tema el segundo mejor debut mundial de la semana en esta plataforma de audio en "streaming". En su desembarco en la lista, el tema lo hace ya con la calificación de disco de oro.

Ante esos números, "Dakiti" de Bad Bunny y Jhay Cortez se convierte en un efímero número 1 y su número 2 es ahora acechado curiosamente también por el propio C. Tangana, que conserva en la posición de bronce otro de sus temas recientes, "Demasiadas mujeres", disco de platino.