"Los pasos dobles" y cultura vasca, aportación del Zinemaldia a "We Arte One"

"Los pasos dobles", la primera Concha de Oro de Isaki Lacuesta, y dos filmes que hablan de cultura y gastronomía vascas, "Dantza" y "Mugaritz BSO", serán las aportaciones del Zinemaldia a la iniciativa "We Are One: A Global Film Festival", que se podrá seguir por Youtube del 29 de mayo al 7 de junio.

Este festival online, producido y organizado por Tribeca Enterprises, ha dado a conocer este martes su programación, a la que también contribuyen otros veinte certámenes cinematográficos, entre ellos los de Cannes, Berlín, Venecia, Londres, Karlovy Vary, Locarno, Tokio, Toronto, Sydney, Guadalajara, Macao y Marrakech.

Este evento, que tiene como objetivo poner de relieve "películas que tienen el poder de generar cambios y unir a audiencias de todo el mundo", incluye 23 largometrajes de ficción y ocho documentales, 57 cortometrajes de ficción y 15 cortos documentales, además de 15 charlas procedentes de archivos junto con cuatro exclusivas del festival y cinco piezas de realidad virtual, ha informado el Zinemaldia en un comunicado.

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha asegurado que las tres películas que ha seleccionado el certamen donostiarra son títulos "importantes" de su "historia reciente", todos ellas de esta última década.

"Los pasos dobles", una ficción inspirada en la biografía novelesca del pintor y escritor francés François Augiéras (1925-1971), se presentó en 2011 y con ella ganó Lacuesta una controvertida Concha de Oro, a la que en 2018 se sumó la segunda con la aplaudida "Entre dos aguas".

De 2011 es también "Mugaritz BSO", que en aquella 59 edición se presentó en Culinary Cinema, sección no competitiva organizada junto a la Berlinale, en la que este filme del músico Felipe Ugarte y Juantxo Sardon muestra al chef Andoni Luis Aduriz mano a mano con el txalapartari para transformar un menú gastronómico en una experiencia musical.

"En la línea del restaurante Mugaritz, ocho platos se convierten en ocho composiciones musicales y en ellos están representados no sólo lo mejor de nuestra cocina más cercana, sino también otras cocinas del mundo", destaca Rebordinos.

"Dantza", de Telmo Esnal, es la producción más reciente. Se programó en 2018 como proyección especial de la Sección Oficial tras haber ganado el año anterior el Premio de la Industria Glocal in Progress en la primera edición de esta actividad de industria dirigida a producciones europeas en lenguas no hegemónicas.

Este filme sin palabras plantea, a través de las danzas vascas y su simbología, una historia sobre el ciclo de la vida y la evolución del hombre.

"Es un relato sobre el milagro de la existencia que también es un canto poético a la tradición, a la tierra, a sus gentes, mitos y costumbres. Cuenta el paso de las estaciones y el amor. Es una historia de ficción contada íntegramente a partir de canciones, música y danza tradicional vasca", recuerda el director del Festival de San Sebastián.

Para Rebordinos, "We Are One" supone "una experiencia extraordinaria" que permite la colaboración entre festivales "en estos tiempos tan complicados".

"De ese modo, esas historias que nos cuentan los cineastas con imágenes y sonidos pueden llegar a todos los hogares y a todas las personas en cualquier lugar del mundo", afirma.

Los beneficios de esta iniciativa pionera se destinarán a la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, ACNUR, Save the Children, Médicos sin Fronteras, Leket Israel, GO Foundation y Give2Asia, entre otros organismos y ONG.