La argentina "Una especie de familia" ganadora del Festival de Cine de Miami

La película argentina "Una especie de familia", de Diego Lerman, se ha alzado con el Gran Premio del Jurado a Mejor Película en el Festival de Cine de Miami, en cuya trigésima quinta edición el español Mateo Gil se ha llevado el premio a Mejor Director.

En una ceremonia celebrada hoy en el Olympia Theater del centro de la ciudad, la organización del festival dio a conocer a los ganadores de este año, en la que la cinta de Lerman, y en cuyo elenco figura la española Bárbara Lennie, además de Daniel Aráoz, Claudio Tolcachir, se ha llevado el principal galardón, dotado con 40.000 dólares.

Por su parte Mateo Gil recogió el de Mejor director por su más reciente largometraje, "Las leyes de la termodinámica", cuyo estreno mundial se ha dado precisamente en la cita cinéfila de Miami y que llegará a las pantallas españolas el 20 de abril.

El director y guionista español señaló esta semana en entrevista con Efe en esta ciudad del sur de Florida que la película es una comedia romántica "disfrazada de documental" en la que "traduce" los principios de la física en reglas del amor, y que en cierta forma es "la hijita pequeña" de "Ágora" (2009), cuyo guión escribió junto al director Alejandro Amenábar.

En la sección principal del certamen, Competición Knight, el uruguayo César Troncoso se llevó el premio a Mejor Actor por su trabajo en "Otra historia del mundo", del director Guillermo Casanova, cuya película ha tenido su debut internacional en Miami.

En la sección HBO de Largometraje Iberoamericano, la ópera prima del venezolano Gustavo Rondón Cordova "La Familia" resultó vencedora, y repitió además con el Premio de la Crítica René Rodríguez, mientras que el premio Jordan Ressler a mejor guión fue a parar a manos del francés Xavier Legrand, por su ópera prima "Custody".

El documental de David Abel "Gladesmen; The last of the sawgrass cowboys", una mirada a los conductores de los aerodeslizadores en los Everglades de Florida, se alzó como ganadora en la nueva categoría The Knight Made in MIA Award ("Premio Knight hecho en Miami"), que inspirada en el éxito del filme "Moonlight" estuvo dedica solo a realizaciones que se rodaron en el sur de Florida.

Esta edición del Festival de Cine de Miami, que concluye el domingo, ha puesto de manifiesto nuevamente la fértil relación que mantiene con el cine iberoamericano, a tal punto que su principal categoría, Knight Competition, ha contenido íntegramente realizaciones en idioma español.

La gala de clausura celebrada esta noche se ha cerrado con la proyección de la película española "Que baje Dios y lo vea", del director Curro Velázquez y que ha sido presentada por uno de los protagonistas, el actor Alain Hernández.

Este año se ha entregado el premio especial Maestro Precious Gem al veterano director y escritor español Carlos Saura (Huesca, 1932) por el conjunto de una obra que "conecta" con la vida y "tiende puentes", mientras que la francesa Isabelle Huppert (París, 1953), fue reconocida con el premio denominado Icon (icono).

El Festival de Cine de Miami, una iniciativa del Miami Dade College (MDC), proyectó en esta edición un total de 148 películas de medio centenar de países y se espera, según su director Jaie Laplante, que haya atraído a más de 50.000 espectadores.