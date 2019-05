El argentino Alejandro Roemmers presenta en España "Sonetos del amor entero"

"Creí que quien más ama, nunca pierde", dice Alejandro Roemmers en "Epitafio", soneto donde "mejor" se resume lo que "es" el escritor argentino.

Sommers presenta mañana en el Teatro Real de Madrid su último poemario, "Sonetos del amor entero" (Visor), 111 composiciones gobernadas por su "afán humanista".

La presentación y lectura de poemas estará precedida por la entrega al empresario, poeta y escritor (Buenos Aires, 1958) de la distinción que concede el Forum de la Alta Dirección, un galardón, recuerda hoy el argentino en declaraciones a EFE, que han recibido, entre otros, Mario Vargas Llosa, el papa Francisco o José María Aznar.

Está "muy contento" con este libro, "quizá, sea el mejor" de los que ha escrito hasta ahora: "me ha dado ya muchas satisfacciones porque le ha gustado a la gente que quiero", argumenta.

Son todos sonetos de amor y de ahí "lo de amor 'entero'", poemas dedicados al hombre porque es "un humanista convencido": "Una máquina jamás donara a otra su 'riñón'. Hay cosas que solo nosotros somos capaces de hacer y sentir", defiende el heredero de unas de las grandes fortunas de América Latina.

En sus 111 sonetos -"un número que reúne unidad y trinidad"- muestra la facilidad que tiene para "la música" que requiere esa composición.

"El soneto debe ser conciso, no debes explayarte. No tengo tiempo, estoy en muchas cosas a la vez y en el soneto, según lo empiezo, se dónde tengo que terminar. Son 14 versos cada uno; un desafío que me acota, me limita. Es una composición muy musical y casi todos los grandes escritores han escrito en soneto", recuerda.

La mitad son inéditos y el resto sonetos ya publicados en otros de sus libros aunque en España no son conocidos: "me llevó una vida entera hacer el libro", se ríe el escritor, autor de media docena de poemarios.

Ninguno de los poemas es "inventado", todos tienen que ver con "una situación vivida: cuando algo me emociona lo escribo ya sea en el momento o un tiempo después", añade.

El autor está "muy contento" también con el éxito de la reciente traducción al francés de "El joven príncipe", la "continuación" de "El Principito": "es el texto en lengua castellana más vendido en Amazon" en ese país, afirma.

"Las críticas han sido excelentes. Es una obra muy importante para los franceses y esta continuación es una conexión espiritual con ella", afirma Roemmers sobre el libro, que ha vendido en 32 idiomas más de tres millones de ejemplares.

"Aquel que me trató, quizá concuerde: servir, fue mi propósito y mi anhelo", escribe en "Epitafio": "eso es perfectamente lo que podría poner en mi tumba", añade.