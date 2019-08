El argentino Andy Muschietti dirigirá "The Flash"

El argentino Andy Muschietti dirigirá la película "The Flash", parte de los esfuerzos de los estudios Warner Bros para llevar al cine a los personajes e historias de DC Comics, confirmó el realizador a Efe.

Durante una visita a Miami (EE.UU.) para promocionar "It: Capítulo 2", el cineasta de 45 años respondió con un guiño, y sin emitir palabra, cuando Efe le preguntó si había llegado a un acuerdo con Warner, con la que ha hecho las dos cintas de "It", para dirigir "The Flash".

A su lado, con una gran sonrisa cómplice, estaba su hermana Bárbara Muschietti, la productora de sus filmes y que le acompañará en el proyecto sobre el veloz superhéroe, que tendrá al parecer a Ezra Miller como protagonista.

Muschietti se convierte así en otro director que salta del cine de terror a un proyecto de gran presupuesto sobre superhéroes, como hizo la década pasada el estadounidense Sam Raimi.

Conocido por la saga cinematográfica "Posesión infernal", el también guionista y productor Raimi dirigió con éxito las tres entregas de "Spider-Man", con Tobey Maguire como el héroe arácnido.

"Sam Raimi es uno de mis ídolos", dijo a Efe Muschietti y añadió: "No solo por su genialidad con estos dos géneros, sino porque es uno de los directores que ha logrado combinar el terror con la comedia, algo que también es parte de mi estilo".

Muschietti sustituirá así a Francis Daley y Jonathan Goldstein, que habían trabajado en el borrador del guión y figuraban como posibles directores de "The Flash", aunque ninguno de los dos quedó al final como el guionista oficial y el trabajo fue encomendado a Christina Hodson, quien escribió "Bumblebee" (2018).

El actor Ezra Miller se mantendrá como The Flash, personaje que ha interpretado en tres películas anteriores del universo de DC Comics: "Batman v Superman: El amanecer de la justicia", "Escuadrón suicida" (ambas de 2016) y "Liga de la Justicia" (2017).