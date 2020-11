Ariadna Gil encarna a una víctima sexual de los Balcanes en el Temporada Alta

Salt (Girona), 25 nov (EFE).- La actriz Ariadna Gil encarnará en el festival Temporada Alta a una víctima sexual de la guerra de los Balcanes en el marco de una producción con motivo del 25 aniversario del final de aquel conflicto que incluye, además de la obra de teatro, un documental periodístico y una exposición fotográfica.

"Encara hi ha algú al bosc (Todavía hay alguien en el bosque)" es el nombre de este proyecto, que nace de un trabajo de investigación y creación escénica que ha dado paso a la constitución de la asociación Cultura i Conflicte, en la que profesionales de diferentes disciplinas afrontan temas desde diferentes puntos de vista.

La dramaturgia es responsabilidad de Anna Maria Ricart, la dirección corresponde a Joan Arqué y, además de Ariadna Gil, figuran como actores Montse Esteve, Òscar Muñoz, Magda Puig, Judit Farrés, Pep Pascual y Erol Ileri.

La documentación y los viajes a Bosnia y Herzegovina han sido claves para conocer a mujeres violadas durante aquel conflicto armado que tuvo lugar entre 1991 y 1995, pero también a los hijos nacidos de aquellas agresiones sexuales.

El proyecto, que se ha presentado este miércoles, se inspira en el libro "Como si yo no estuviera", de la croata Slavenka Drakulic, y Ariadna Gil ha explicado que ha desarrollado su trabajo "con grandísimo respeto" y poniéndose "al servicio de la persona a la que te toca encarnar".

El documental, dirigido por Teresa Turiera-Puigbó, da voz a Milica, Nevenka y Meliha, tres mujeres de orígenes étnicos diferentes que relatan las violaciones que sufrieron, y a tres niños nacidos a raíz de ellas, Lejla, Ajna y Alen.

"Me he guiado sobre todo por la persona a la que he de dar voz, la he escuchado y mirado", detalla Ariadna Gil, que ha destacado durante la presentación del montaje, que estrenará este viernes en el Teatro de Salt, la "dignidad" de esas víctimas, que buscan "que se entienda lo que quieren decir".

Madres e hijos buscan justicia, según han explicado todos los participantes en la presentación, especialmente Anna Maria Ricart, quien ha subrayado que la idea inicial de adaptar la novela de Drakulic pasó a una creación propia después de que esas mujeres les regalasen "sus historias muy generosamente".

"Nos dijeron que hacía veinticinco años de todo aquello y que no les habían hecho caso, eran la última preocupación cuando se intentaba reconstruir el país", ha añadido.

Ricart ha incidido además en que "las violaciones siguen siendo un arma de guerra, porque es una manera de destruir un pueblo, pasa con todas las refugiadas que llegan a las costas en patera".

La dramaturga, autora de "El médico de Lampedusa", ha detallado que aquella persona explicaba "que todas las mujeres -que llegan a ese punto de Italia- han sido violadas" y ha puntualizado que "muchas cosas no están resueltas".

La música tiene un gran peso en la obra, como ha apuntado otra de las actrices, Judit Ferrés, que ha destacado el entendimiento con el músico y compositor Pep Pascual, mientras que el director, Joan Arqué, ha elogiado el triple formato escogido, que admite una lectura independiente, aunque la fórmula conjunta es "más caleidoscópica".

El responsable del Temporada Alta, Salvador Sunyer, ha estado también en la presentación de la obra y ha recordado que "el conflicto de Bosnia es el primero en que se tipifica la agresión sexual como crimen de guerra".

El documental se proyectará este miércoles en la Sala Truffaut de los Cines Albéniz Plaça de Girona y, según ha informado Sunyer, se emitirá posteriormente en Televisió de Catalunya.

La exposición fotográfica a cargo de Oriol Casanovas se ha podido ver en el Centre Cultural la Mercè en la capital gerundense y estará en La Modelo de Barcelona del 4 de diciembre al 17 de enero.

En cuanto a la obra de teatro está previsto que, tras el estreno en el Teatro de Salt, se pueda ver en el Teatre Nacional de Catalunya del 14 de enero al 7 de febrero.