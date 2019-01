2019 arranca con un 'biopic' de Berlusconi y un cómic de Paco Roca en cines

La exagerada vida de Silvio Berlusconi, vista por Paolo Sorrentino ("La gran belleza") y protagonizada por Toni Servillo, inaugura la cartelera del 2019, junto a la adaptación del cómic de Paco Roca "Memorias de un hombre en pijama" o el debut como director del creador de la serie "This is us", Dan Fogelman.

BERLUSCONI, ACORRALADO, EN EL BIOPIC DE PAOLO SORRENTINO

En Italia se estrenó en dos partes pero aquí llega como una sola película de dos horas y media. La exitosa colaboración entre Paolo Sorrentino y el actor Toni Servillo, que fraguó el Oscar de "La gran belleza", se repite en "Silvio (y los otros)", un repaso a la vida del polémico expresidente de Italia.

El filme retrata al todopoderoso político, empresario y fundador de Forza Italia en el momento más complicado de su carrera política, recién salido del gobierno y con las acusaciones de corrupción y de sus conexiones con la mafia a punto de llegar a los juzgados.

OSCAR ISAAC Y OLIVIA WILDE, UN AMOR ENTRE NUEVA YORK Y ESPAÑA

Dan Fogelman, creador de la serie "This is us", debuta en la dirección de largometrajes con "Como la vida misma", una historia de amor que atraviesa varias décadas y continentes y que cuenta con un reparto encabezado por Oscar Isaac, Olivia Wilde y Samuel L Jackson.

Coproducción entre Estados Unidos y España, la cinta cuenta con actores españoles como Antonio Banderas, Sergio Peris Mencheta, Laia Costa o Alex Monner.

RAÚL ARÉVALO, UN PERSONAJE DE CÓMIC DE PACO ROCA

El actor y director Raúl Arévalo se convierte en un personaje animado en "Memorias de un hombre en pijama", la adaptación cinematográfica del cómic de Paco Roca que deja en evidencia la crisis de los 40 de un hombre que no acaba de madurar.

Dirigida por Carlos Fernández de Vigo, la película parte de la novela gráfica publicada en 2010 que a su vez recogía el éxito de las tiras cómicas publicadas en el diario valenciano "Las provincias" y posteriormente en "El País".

"JULIET DESNUDA", LA NOVELA DE NICK HORNBY COBRA VIDA

Después de "Alta fidelidad" y "Un niño grande", otra novela de Nick Hornby da el salto a la gran pantalla. "Juliet desnuda", dirigida por Jesse Peretz, tiene todos los ingredientes típicos del universo del escritor británico: humor, calidez, personajes modernos y una obsesión por la cultura popular.

Annie (Rose Byrne) y Duncan (Chris O’Dowd) son pareja desde hace quince años y llevan una vida tranquila y desapasionada cuando en sus vidas se cruza inesperadamente Tucker Crowe (Ethan Hawke), un músico americano que desapareció tras publicar el exitoso álbum ‘Juliet’.

"LA QUIETUD", SUSPENSE Y EROTISMO SEGÚN PABLO TRAPERO

Suspense, melodrama y erotismo confluyen en la nueva película de Pablo Trapero, "La Quietud", que reúne en una aparentemente idílica finca familiar a una madre y dos hijas obligadas a confrontar los traumas de un pasado marcado por la dictadura argentina.

A diferencia de "El clan", en la que retrataba un universo masculino, "La Quietud" gira en torno a un matriarcado, presidido la actriz argentina Graciela Borges y la relación "simbiótica" entre dos hermanas, interpretadas por Martina Gausman y Berenice Bejo ("The artist").

"EL COLLAR ROJO", CINE AMABLE CON FRANÇOIS CLUZET

Basada en un best seller de Jean-Christophe Rufn, "El collar rojo" cuenta la historia de un juez que tendrá que luchar contra sus principios al juzgar a un héroe de la Primera Guerra Mundial.

Jean Becker ("Conversaciones con mi jardinero") dirige esta trama que busca conectar con los mejores sentimientos del espectador y que cuenta con uno de los rostros más populares del cine francés reciente, el protagonista de "Intocable", François Cluzet.

"RAZZIA", CINE MARROQUÍ CON VOCACIÓN INTERNACIONAL

El cineasta marroquí Nabil Ayouch, ganador de la Espiga de Oro de la Seminci en 2012 con "Los caballos de Dios", presenta esta película coral en la que todos los personajes se enfrentan a una sociedad que no les permite vivir según sus deseos o su identidad.

Un maestro obligado a enseñar árabe en un valle bereber; un homosexual despreciado por su padre y su barrio; un empresario judío exitoso que por su religión no consigue relacionarse con el otro sexo o una mujer moderna cuyo marido resulta ser mucho más tradicional de lo que aparenta componen este mosaico del Marruecos actual.

"LA GRACIA DE LUCÍA", COMEDIA ITALIANA CON APARICIONES MARIANAS

Alba Rohrwacher (hermana de la directora de 'Lazaro feliz', Alice Rohrwacher), es la Lucía del título, una madre soltera y trabajadora que intenta encontrar el equilibrio en su vida. Su fe en los milagros se ve puesta a prueba el día en que una misteriosa mujer comienza a aparecer en su vida.

Esta comedia italiana arriesgada dirigida por Giannu Zanasi se presentó en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, donde obtuvo el premio a la mejor película europea.

Marisa Montiel