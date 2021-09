Arranca el congreso de arquitectura que debate el futuro de las ciudades

Pamplona, 8 sep (EFE).- El VI Congreso Internacional de Arquitectura de Pamplona aborda desde este miércoles al 10 de septiembre el futuro de las ciudades a través de distintas conferencias, en las que se buscará abordar de manera constructiva y resolutiva los grandes problemas que amenazan a las ciudades más desarrolladas.

El congreso ha sido presentado en rueda de prensa a primera por su director, José María Ezquiaga, y el patrono fundador de Fundación Arquitectura y Sociedad, Francisco Mangado.

Bajo el título “La ciudad que queremos, The city we want", las jornadas cogen el relevo de la edición anterior, en la que “se intentó dar un giro” para “no tratar la arquitectura desde el punto de vista del objeto arquitectónico sino desde su visión de la ciudad” entendiendo que es aquí donde en gran medida se da esa conexión entre la arquitectura y la ciudad, ha explicado Ezquiaga.

“Hemos querido abordar el tema de la ciudad desde los problemas y desde una visión de esperanza, una visión no solo crítica sino de soluciones”, ha explicando considerando que los profesionales tienen la “obligación no solo de alertar sobre la existencia de problemas en las ciudades, sino “dar alternativas”.

En este sentido, ha indicado, el congreso abordará desde un punto de vista constructivo problemas habituales de las grandes urbes como son la falta de equidad, problemas ambientales, funcionales en relación con la movilidad, relativos a la inclusividad o los cuidados.

Mangado ha dejado claro que en estas jornadas “vamos a hablar de ciudades ricas” y problemas que no son comunes en la mayor parte de las ciudades sino de aquellas más desarrolladas y fuertes económicamente, aunque ha adelantado que tienen previsto abordar más en profundidad la situación de las ciudades en vías de desarrollo en futuras ediciones.

El congreso está organizado por la Fundación Arquitectura y Sociedad, que según ha explicado el director del evento busca “conectar y reconciliar” estos dos principios y “hablar de arquitectura no solo para arquitectos, sino en conexión con las preocupaciones del resto de la ciudadanía”.

A lo largo de estos tres días intervendrán economistas, urbanistas, arquitectos y diferentes expertos como el Premio Nobel de la Paz 2007, Mohan Munasinghe, la arquitecta Premio Pritzker 2021, Anne Lacaton, o la Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2013, Saskia Sassen, y el acto de clausura contará con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez.

El evento será retransmitido también en directo por canales digitales.