Arranca el festival de cine de Almería con 'La Hija', de Manuel Martín Cuenca

Almería, 19 nov (EFE). El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que se celebrará hasta el 27 de noviembre, ha arrancado hoy con la presentación de la película 'La Hija', de Manuel Martín Cuenca.

Según la Diputación de Almería, Martín Cuenca ha recordado que "la noche antes de estrenar en Almería La flaqueza del bolchevique casi no pude dormir porque la iban a ver mis padres y amigos. Proyectar en mi tierra me enciende la llama y motiva".

'La Hija' se estrenará en salas comerciales el próximo 25 de noviembre y como otras producciones cinematográficas, su grabación se vio interrumpida el año pasado.

"No fue la pandemia, pues nos autorizaban a seguir por las condiciones de aislamiento en la que trabajábamos, sino la cabeza de nuestro equipo la que nos hizo que paráramos", ha comentado.

"Estaba tranquilo, pues sabía que íbamos a volver a rodar para terminarla. Fue un virus duro, pero hemos pasado a lo largo de la historia muchas pandemias. Y finalmente salvamos los muebles y terminamos el rodaje. Como decimos en la productora, sin querer frivolizar, la pandemia no nos venció", ha manifestado el cineasta.

El creador almeriense ha hecho un alegato por la experiencia física en una sociedad digitalizada: "En el nuevo neocapitalismo, donde las tecnológicas nos llevan a separarnos, debemos que intentar volver a conectar con el otro".

"Y ese encuentro lo propicia el arte. No es la misma experiencia ver una película en una sala de cine que desde su sofá en el ordenador. Salid y no os quedéis en casa dándole al botón porque eso no es humano", ha señalado.

También ha dicho que no diferencia a la hora de rodar entre jóvenes y veteranos: "Me gusta que haya buen ambiente, pero también interacción, competencia y que nadie se descuide durante el rodaje".

'La Hija' es un "drama con tintes de suspense", en el que Martín Cuenca cuenta la historia de Irene, que tiene 15 años y vive en un centro para menores infractores. Se acaba de quedar embarazada y está decidida a cambiar de vida gracias a Javier, uno de los educadores del centro.

El director se ha rodeado de actores con experiencia, como Javier Gutiérrez y Patricia López Arnaiz, y noveles como los dos protagonistas que se han desplazado hasta Fical, Sofian El Benaissati e Irene Virgüez.