Arranca Luna Sur en Marenostrum con un concierto de Love of Lesbian

Fuengirola (Málaga), 5 ago (EFE).- El festival “Luna Sur” arrancó este jueves en Marenostrum Fuengirola (Málaga) con un concierto del grupo catalán “Love of Lesbian”, protagonista de la experiencia piloto que reunió a más de 5.000 personas en un concierto en marzo en el Palau Sant Jordi Barcelona.

La actuación comenzó con la canción “Crisalida” y su “habitual despliegue musical y audiovisual”, explicaron desde la organización del concierto, al que siguió otro de sus populares temas “Noches reversibles”.

La banda agradeció poder subir a los escenarios y lo hizo reconociendo el esfuerzo del público que va a ver los directos, como el de este jueves a los pies del Castillo Sohail, donde aseguraron que los asistentes habían hecho “un acto de valentía” y frente al cual cantaron temas de su nuevo disco “VEHN, viaje épico hacia la nada”.

Repaso a la discografía de “Love of Lesbian” en este recital a orillas del mar, en el que se incluyeron “temas irónicos” del grupo catalán como “Belice” (2012) o “Cuando no me ves” (2016) junto a otros más actuales como “El Mundo” (2021).

“Cosmos” inauguró los “bises”, abundaron desde la organización, y “Allí donde solíamos gritar” -precedía por “todo un himno” como es “Los irrompibles”- sirvió para cerrar por segunda vez la noche que, finalmente acabó con “el último regalo de la banda”, “una canción sencilla que esconde la eternidad: El Paso”.

“Luna Sur” continuará con la actuación de la cantautora “Zahara" (Úbeda, 1983) este viernes en el escenario Unicaja que se presenta con su nuevo disco “Puta” que, como ella misma ha indicado en numerosas ocasiones, hace referencia a “un insulto que toda mujer ha recibido alguna vez y que sirve para explorar el mal trato que se le da a las mujeres desde bien pequeñas” .

En este trabajo “afloran diversas crisis existenciales como las expectativas o la dependencia emocional” a las que la ubetense logra dar vida a través de sus canciones, concluye el comunicado.