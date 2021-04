Arranca el rodaje de la segunda temporada de “La Unidad”

Madrid, 30 abr (EFE).- La segunda temporada de “La Unidad”, serie creada por Dani de la Torre y Alberto Marini para Movistar+, ya ha comenzado su rodaje y llegará para contar con más intensidad las consecuencias que sufren en sus vidas policías que luchan contra el terrorismo.

"Hemos doblado la apuesta, ya no sirve llegar antes, ya no sirve nada de lo que nuestros personajes han vivido antes. Esto es nuevo para todos, para ellos y para sus familias. El terror está dentro de su propia casa, ya no se pueden fiar de nadie, ni siquiera de la Unidad", ha apuntado De la Torre, también director de la serie, en un comunicado publicado este viernes.

"La Unidad" es la primera serie original Movistar+ producida por Buendía Estudios, una compañía participada por Telefónica y Atresmedia, y en esta segunda temporada contará con seis episodios de 50 minutos que se estrenarán en 2022.

La inspectora Carla Torres, interpretada por Nathalie Poza (Goya 2021), sigue al frente del equipo y junto a ella están Marcos (Michel Noher), su expareja, padre de su hija y jefe de la unidad; la inspectora Miriam (Marian Álvarez) y Sergio, jefe de Operaciones (Luis Zahera), acompañados por la actriz española de origen persa Fariba Sheikhan como la agente Najwa; Raúl Fernández de Pablo como Roberto, y Carlos Blanco como Ramón. La serie cuenta además con la colaboración especial de Fele Martínez como Sanabria.

Los miembros de La Unidad se enfrentan a una situación sin precedentes cuando una operación los convierte en objetivo de los terroristas, al mismo tiempo que tratan de averiguar si hay un topo en el equipo liderado por Carla.

"Hemos optado por cambiar bastante la receta en esta segunda temporada. Hemos decidido poner a nuestros protagonistas en una situación totalmente nueva, difícil e incómoda para ellos. Y hemos profundizado más en el mundo de los antagonistas, explorando las razones de base del odio. Razones que son mucho más complejas que el simple fanatismo religioso", ha apuntado por su parte Marini.