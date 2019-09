Roban un Banksy sobre el Mayo del 68 del Centro Pompidou de París

El Centro Pompidou de París ha informado este martes a través de redes sociales que el graffiti de Banksy sobre la revolución de Mayo del 68, el cual se encontraba en la entrada de su aparcamiento, ha desaparecido durante la noche.

"Lamentamos informar que la obra de Banksy que estaba en nuestro edificio en la calle Beaubourg ha sido robada durante la noche. A pesar de que esta pieza no era parte de nuestra colección, estábamos orgullosos de que el artista eligiera un lado de nuestro edificio para crear un homenaje a los eventos del Mayo del 68. Vamos a presentar una queja legal", publicó el museo en su cuenta oficial de Twitter.

La pintada, que apareció en junio de 2018, representa a una rata armada con el hocico cubierto por un pañuelo y armada con un cúter en referencia a las revueltas de 1968 que provocaron que miles de estudiantes franceses salieran a la calle para protestar contra el capitalismo y la sociedad de clases.

"No nos ha pedido conservarla, pero seríamos estúpidos de no hacerlo", dijo Bernard Blistène, director del Museo Nacional de Arte Moderno y encargado de la programación artística del Pompidou, poco después de descubrir la pieza de Banksy. El museo decidió protegerla con "plexiglás" para evitar que fuera vandalizada, pero parece que no ha sido suficiente para eludir su robo.

No es la única obra de Bansky que ha sido sustraída. La semana pasada desapareció misteriosamente el icónico mural sobre el Brexit que se encontraba en Dover (Inglaterra), donde el artista ironizaba sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se desconoce si fue trasladado o pintado: lo único que se sabe es que erigieron unos andamios y al día siguiente la obra ya no estaba.

Como viene siendo habitual, no sería extraño que volvieran a aparecer en una casa de subastas para ser vendidas al mejor postor, como ya ocurrió con el cuadro Girl with balloon (Niña con globo) destruido ante la sorpresa de todos los presentes en Sotheby's.