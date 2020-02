La travesía del Van Gogh que se vendió en una granja por 4 libras y que ahora cuesta 15 millones de euros

En 1929, a las afueras de Stafford en la campiña inglesa de las West Midlands, un señor estaba en deuda con un proveedor de suministros agrícolas llamado John Holme. Como aquel señor no podía para pagar por el heno y la leche que había recibido de la granja de Holme, la deuda se saldó con la entrega de un cuadro. El lienzo, que mostraba a una campesina trabajando ante una modesta casa de campo, primero estuvo colgado en una de las habitaciones de la casa de Holme y después acabó cogiendo polvo en el desván.

Holme falleció en 1952. Su hijo siguió al frente de la granja familiar hasta que en 1967 decidió retirase. Entonces, un mercader de ganado y de material agrícola de segunda mano organizó una subasta en la granja de los Holme. Entre el inventario estaba ese cuadro procedente del desván, y fue vendido por apenas cuatro libras. Se desconoce quién lo adquirió. Tampoco se sabe cómo acabó uno año después en un anticuario de poca monta al norte de Londres. Pero el caso es que en septiembre de 1968, un periodista italiano llamado Luigi Grosso lo compró por 45 libras.

El característico estilo de la pintura y la firma de Vincent en la esquina inferior izquierda, hasta entonces ignorada, no pasaron desapercibidos para Grosso, que ese mismo año había visitado una exposición sobre la obra de Vincent Van Gogh en Londres.

Grosso recurrió al comisario de aquella exposición para verificar sus sospechas. ¿Acababa de descubrir una obra de uno de los artistas más famosos del mundo? El experto decía que no. Pero más tarde el lienzo fue sometido a un escáner que relevó una segunda pintura por debajo: se trababa de otra estampa campesina, la de un hombre labrando, muy parecida a una obra de Van Gogh de 1884.

El descubrimiento llevó el cuadro a manos de los mayores expertos sobre el pintor neerlandés y estos confirmaron el buen ojo de Grosso. Era, en efecto, un Van Gogh, datado en 1885 y bajo el título Campesina delante de una choza (Paysanne devant une chaumière).

