La trampa de Banksy con la trituradora fue realmente un 'fail'

Banksy ha hecho publico un vídeo en el que muestra las pruebas realizadas antes de la acción que acometió hace unos días -triturar en directo una obra suya que se acababa de vender por 1,2 millones de euros-. Sin embargo, durante dichas demostraciones las copias originales de Girl with balloon se destruyeron completamente, mientras que la de Sotheby's sólo lo hizo parcialmente.

"En los ensayos funcionó...", dice el propio artista en el vídeo, titulado Shredding the Girl and Balloon - The Director’s Cut. En él, el autor de la performance muestra la colocación de las cuchillas que debían triturar la obra en su totalidad, así como la reacción del publico asistente a la subasta ante la destrucción en vivo de una obra de arte. Sin embargo, el mecanismo falló y Girl with balloon quedó triturada por la mitad.

El de Bristol ya colgó un vídeo explicando el proceso de construcción de la trampa: una trituradora escondida desde hacía años en el mismo lienzo de la obra. Desde entonces, se especula sobre quién fue realmente el comprador de la obra, cuya identidad se desconoce, y cuál es el valor de la obra actualmente.

Ahora, el resultado de la idea -y del fallo-, se ha convertido en una obra de arte en sí misma, ha sido rebautizada como Love Is in the Bin, y se desconoce su precio real en el mercado del arte, a pesar de que muchos expertos aseguran que la jugada habría multiplicado el mismo.

"Toda acción de modificación sobre una obra tiene como resultado el aumento de su valor. Está cantado", explicaba la semana pasada a eldiario.es Daniel Lesmes, profesor de Teoría del Arte en la Universidad Complutense.

Hay quien intentó imitarle, cortando a tiras una copia de la obra valorada en 40.000 libras, y terminó devaluándola hasta alcanzar un precio de poco más de una libra en el mercado, según los expertos del portal especializado en arte My Art Broker.