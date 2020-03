El artista español Juanfran hace su camino aspirando ser próximo Daddy Yankee

El artista español Juanfran, recién galardonado Top Urbano Europa en la segunda edición de los Premios Tu Música Urbano, celebrados en San Juan, asegura a Efe que su visión como estrella es convertirse en el próximo Daddy Yankee, considerado el máximo exponente del reguetón.

Y es que según contó a Efe Juan Francisco Delgado Hernández, de 16 años y quien este domingo deja la isla caribeña para volver a su natal Canarias, Daddy Yankee, conocido como "El jefe" del reguetón, es su mayor inspiración.

"No hay ninguno más que él. Es el primero", afirmó Juanfran en entrevista con Efe en la capital puertorriqueña, donde se llevó a cabo la segunda edición de los premios urbanos y aprovechó para saludar y conocer a su ídolo.

"Es una persona que no está metida en drogas, siempre con su misma mujer, un hombre serio para el trabajo y que le ha dado tanto a Puerto Rico. Con constancia, humildad y trabajo, todo se logra", enfatizó el joven artista.

Juanfran obtuvo el galardón de Top Urbano Europa para el que competía ante los tinerfeños Adexe & Nau y Maikel Delacalle, al herreño Don Patricio y a los internacionales Lalo Ebratt, C. Tangana, Juan Magán y Rels B.

Fue hace un año que Juanfran logró el éxito con el tema "Mi Morena", que alcanzó la primera posición en Spotify entre las 50 más virales de España, y, posteriormente, llegaría como la octava más escuchada de las primeras 50 globales junto a los puertorriqueños Bad Bunny, Daddy Yankee, Lunay o Anuel.

El reguetón, según contó Juanfran, es el género musical más oído en Canarias.

Su interés por el pegadizo ritmo le impulsó a escribir en su habitación sobre 30 canciones.

"Me puse a componer y en dos o tres días tenía 30 letras. Y me pregunté: ¿'Qué hago con esto'?", prosiguió contando Juanfran.

Tras ello, contactó a un amigo para ir a un estudio de grabación y plasmar sus composiciones.

Allí, con un micrófono de 42 euros (47,40 dólares) empezó a grabar sus primeros temas.

No obstante, fue "Mi Morena" el sencillo que en principio le brindó el reconocimiento internacional.

El tema, producido por Héctor "El Isleño", logró 2 millones de reproducciones en Spotify, aunque al momento ya alcanza los más de 20 millones en esta misma plataforma digital.

Por su gran éxito, Juanfran decidió hacerle un "remix" (remezcla) junto al también cantante español Bandaga.

Así, y trazando su camino a ser más conocido a nivel internacional, logró que el artista urbano puertorriqueño Justin Quiles escribiera el tema "Como llora" y que los productores boricuas DJ Luian y Mambo Kingz produjeran el mismo.

El resultado fue que en nueve días el tema alcanzó las 2 millones de visitas en Spotify.

"Ellos confiaron en mí y me dieron la mano. Hemos tenido constancia, de mucho trabajo fuerte, y me alegra, porque mi equipo de trabajo y yo tenemos un reconocimiento de que lo que hemos hecho ha servido de algo", aseguró Juanfran.

El joven artista también se hizo con el número 1 en Tik Tok, la plataforma más importante del mundo de videos cortos para dispositivos móviles.

"Quiero lograr que se reconozca que Gran Canaria también tiene urbano, que hay mucho talento, y que en Lanzarote o Fuerteventura la gente salga pa' lante", destacó Juanfran, quien aprovechó su visita a Puerto Rico de una semana para también grabar varios temas y vídeos musicales.

"Estamos en otra parte del mundo. Me siento súper orgulloso. Es una locura que pocos lo han vivido, y vivirlo al máximo. Es mi primera vez en Puerto Rico y espero que no sea la única porque me encanta", puntualizó el joven intérprete, quien se regresa este domingo a Gran Canarias en un viaje de 9.000 kilómetros.